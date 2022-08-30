【能源戰】歐天然氣價再插一成　歐元英鎊彈

市場估計包括中國在內的能源消耗大國需求減弱，加上美國主動提及關注歐洲能源危機，鄰國埃及也考慮節省當地15%天然氣用量以供出口賺外匯，歐洲內部更研究限電價，使當地天然氣期貨價格持續大跌，周二(30日)低見每兆瓦時242歐元，再瀉逾一成，較上周五(26日)歷史高位累插近三成。慘受能源荒困擾的歐洲主流貨幣立即反彈，其中，歐元兌美元重上一算，英鎊則企穩1.17以上。

由於內地新冠肺炎病例增加及美國9月勢再大幅加息，重燃市場對金屬需求的憂慮，作為「經濟晴雨表」的倫敦期銅周二曾跌2.5%至每噸7,954美元；煉鋼必須的鐵礦石跌破每噸100美元，低見98.4美元，為5周來首見，跌幅逾3%；銅、鋁、鋅、鎳等基本金屬價格也重挫。

內地經濟難大幅反彈，對歐洲能源荒具紓緩作用，即使石油輸出國組織及盟國(OPEC+)可能減產，加上產油國利比亞及伊拉克政局混亂礙及產量，周二也未能提振油價，紐約期油及布蘭特期油分別在每桶96美元及104美元水平拉鋸。

美國白宮亦發聲，表示歐盟電價過去一年飆近10倍，正關切能源短缺問題，將努力緩解威脅。恰巧美國最大液化天然氣出口商Cheniere正尋求增加兩條生產線，若獲批，將於2024年10月開工，2031年下半年投入使用。歐盟成員國比利時重申，盟國要迅速決定對天然氣價格實施上限，否則接下來5到10個冬天將很糟糕。

一手發動能源戰的俄羅斯則受惠能源價格高企，即使以折讓價促銷仍獲取巨利。據報，該國今年首7個月靠銷售石油和天然氣賺取970億美元(約7,566億港元)，其中，約740億美元來自石油；7月每日平均出口740萬桶原油、柴油和汽油等油品，只較今年初俄烏戰事前減約60萬桶，8月料再升。俄國黃金亦以七折出售，吸引內地大舉掃貨，7月進口價值1.088億美元，比6月增7.5倍，較去年同期更飆48倍。這凸顯制裁措施效力不彰，俄國官方預測今年經濟僅萎縮不到3%，遠較預期輕微，通脹也低於原先預期，料介乎12至13%，6月失業率為3.9%，自1992年以來最低。

相比之下，歐元及英鎊前景更暗淡。瑞銀料歐元兌美元今年12月、明年3月及6月徘徊0.96、0.98及一美元；英鎊同期目標為1.12、1.15及1.19美元，明年下半年才有望升見1.24美元。另一港人關注的日圓表現持續疲弱，外媒引述期權市場數據顯示，日圓兌每美元一周內觸及140的機會為51%，市場正關注當局會否出手干預。