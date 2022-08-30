【薯條好矜貴】環球糧荒明年料惡化　因為...

環球除能源荒外，還有糧食荒，不幸的是現料明年恐惡化！雖然近期烏克蘭重新出口穀物，令環球糧價連跌4個月，但一眾穀物價仍較5年平均高出近40%。分析預計烏克蘭小麥產量在下一個收穫季節可能大降35至45%，且糧食總收成恐低於正常水平3,000萬至4,000萬噸。此外，俄羅斯、巴西和其他種植國的投入也不盡理想，供應持續緊張；美國玉米也陷供應困境，而意大利旱災或令水稻農作物損失達60%。

再者，作為氮肥的常見原材料尿素價格已按年升逾倍，化肥短缺及漲價將重創巴西等高度依賴化肥進口的國家，進一步降低全球糧食供應量。著名分析機構麥肯錫警告，下一波糧食危機將更嚴重。業界更憂慮，明年拉尼娜現象可能罕見地連續3年出現，熱浪及旱災或不絕，威脅美國、巴西和阿根廷等全球主要糧區的出產。

事實上，隨着近期熱浪及旱災直搗北半球，作為歐洲人主食的薯仔，料今年收成將減至紀錄新低。有德國農民稱，乾旱已令一半收成消失；法國有團體預期收成恐較近20年平均水平低至少20%，而比利時更恐降30%，意味消費者要捱貴糧。歐洲薯條期貨價年內已累漲50%，並在8月初創新高。

受旱災影響的還有橙！美國第二大產區加州的橙種植受供水限制致種植面積縮減，另一全球最大產區巴西濃縮和冷凍橙汁存貨按年銳減55%至約14.3萬噸的5年低位。美國洲際交易所買賣的期貨升3%，創7月27日以來最大漲幅。

世界糧食計劃署數據顯示，去年有多達8.28億人遭受長期飢餓，自2019年以來，面臨嚴重糧食不安全的人口從1.35億飆升至3.45億。