雅居樂6個月少賺54%　賣樓平均價跌8.8%

期內物業發展的確認銷售金額為237.76億元，按年下降25.9%。該降幅主要是由於期內確認銷售總面積及確認銷售均價下跌所致。確認銷售總面積為161萬平方米，較2021年同期下降18.8%。集團的確認銷售均價由2021年上半年的每平方米16,227元下降8.8%至2022年上半年的每平方米14,804元。

期內集團來自物業管理的收入為65.73億元，較2021年同期上升31.7%。物業管理的經營利潤為8.77億元，較2021年同期的10.83億元下降19%，所管理的物業總建築面積由2021年6月30日的約4.24億平方米上升至2022年6月30日的約5.29億平方米。

展望2022年下半年，市場將繼續關注疫情發展、美聯儲加息、俄烏局勢、通貨膨脹及以上因素對全球經濟的影響。中央政府將繼續貫徹落實「穩地價、穩房價、穩預期」的長效機制，期望「因城施策」的政策方針將放寬房地產行業在融資端、個人按揭貸款及預售監管資金方面的限制，助房企改善流動性，助力銷售端進一步恢復。