海底撈上半年轉蝕2.6億人幣　6月起業務好轉

期內新冠疫情帶給集團的影響依然顯著。自3月份開始，新一輪新冠疫情爆發已對中國多個地區造成衝擊，尤其是一線城市。為遏止新冠疫情廣泛傳播，地方政府採取更嚴格的防控措施，因而對整體餐飲業造成影響。在此背景下，集團2022年上半年錄得營業收入167億元，2021年同期為200億元，主要是由於2022年3月至5月新冠疫情影響而導致中國大陸地區若干餐廳停止營業或暫停堂食服務及客流量減少，以及因「啄木鳥計劃」餐廳數目對比2021年同期減少。

期內錄得淨虧損主要歸因於報告期內處置長期資產的一次性損失、減值損失等合計約3.07億元，主要由於「啄木鳥計劃」下部分門店關停及2022年上半年新冠疫情的影響；中國大陸地區2022年3月至5月新冠疫情反覆，若干餐廳在一段時間內停止營業或暫停堂食服務，但仍有固定開支及員工成本產生。

2022年上半年，新開業18家餐廳，因「啄木鳥計劃」關閉26家餐廳。截至2022年6月30日，在全球經營1,435家海底撈餐廳，其中1,310家位於中國大陸，22家位於港澳台地區，103家位於11個其他國家。隨着外部疫情的逐漸好轉，2022年6月以來中國大陸地區及其他地區的餐廳經營表現月度環比已經明顯好轉，同時內部「啄木鳥計劃」取得一定成效，集團計劃擇機啟動「硬骨頭」門店計劃，目前在考慮重新啟動開業可能性的門店為「啄木鳥計劃」下關停的部分門店，管理層會在未來持續重新評估這些關停門店的選址、物業條件、人員配置、經營面積、經營提升潛力等因素，在滿足市場條件，保證顧客滿意度、不影響現

有門店經營表現及人員充足的情況下，循序漸進地選擇符合重新開業條件的「硬骨頭」門店。

除了對餐廳網絡布局進行優化，集團注重提高門店營運的效益，提升服務質量。2022年上半年，海底撈餐廳整體翻檯率為2.9次/天，同店翻檯率達到3次/天，累計接待顧客人數1.45億人次。「啄木鳥計劃」提出的區域化管理體系有效地幫助集團持續管控餐廳質量，繼續從「顧客滿意度」和「員工努力度」兩個方向快速地發現問題、有效地解決問題。

期內集團嘗試用更多元的方法吸引顧客。例如分別在2022年1月和6月於中國大陸地區門店統一推出兩批新產品，並輔以多渠道的主動推廣，吸引眾多顧客到店品嘗，新品廣受大眾好評。2022年1月份上架的絕大部分新品的平均點擊率在10%以上，其中若干產品如「真香鍋」、「一盤吃不夠的內蒙草原羔羊肉」、「精品肥羊」2022年上半年平均點擊率保持在20%以上；6月份上架的「新一代番茄鍋底」、「鱈魚蝦滑」、「8秒海帶苗」、「層層雪浪豬五花」等產品推出首月點擊率超過15%。2022年下半年集團會繼續推進產品創新，給顧客提供更多選擇以提升顧客用餐體驗。

集團大部分餐廳於2022年上半年能實現正常營業。然而因局部地區，特別是個別海底撈餐廳密度較大的城市出現疫情，集團若干餐廳停止營業或暫停堂食服務。2022年3月至5月，公司平均每天有超過200家門店暫停堂食。該數字到6月減少至不足90家，7月份進一步減少至30家以下。為了應對這種特殊情況，公司設立了社區營運中心，並鼓勵門店以其他方式創收，例如以門店為配送站，為廣大受新冠疫情影響的消費者提供火鍋套餐、盒飯、冒菜、小龍蝦等形式多樣的外送服務。同時積極運營綫上平台，包括自營的「海底撈」APP、「撈點好貨」小程序和第三方外送平台，售賣「撈派」系列品牌生鮮產品和海底撈品牌方便食品。2022年1月至6月，外賣業務收入大幅提升。積極的創收項目幫助公司減低了因餐廳暫停營業而可能產生的大額虧損，也有效維持了員工士氣，增加了顧客黏性。