中遠海運港口：運費由高位開始回歸理性

他續指，國內控股碼頭一般每年續約，而每次公布的費用均有所上調，今年費用錄高單位數至低雙位數增幅，而海外碼因應供應鏈緊張，亦把握機會加價，幅度相若。另外，公司會繼續把握戰略發展機遇，採取一系列措施提升碼頭的單箱收入。

他提到，下半年國際地緣政治局勢仍緊張，環球充滿不確定因素，受累俄烏戰爭，港口堵塞問題仍然存在，加上環球眾多黑天鵝、灰犀牛事件，公司將把握機會上調費用。

至於投資方面，朱濤指出，會繼續物色具有發展潛力的項目，發掘有控制力的戰略性碼頭和高盈利的參股碼頭的投資機會，建立均衡發展的全球碼頭網絡。同時會關注東南亞、中東及非洲等新興市場佈局機會，增強碼頭資產組合的區域多元化。

被問到收購德國漢堡港CTT碼頭股權的進展，朱氏稱，正努力與當局溝通，現時還沒有正式決定，並按計劃推進步伐，有新進展會適時公布。