萬科上半年多賺一成　一年內到期債佔整體22%

分業務類型看，上半年營業收入中，來自房地產開發及相關資產經營業務的營業收入為1,916億元，佔比92.6%；來自物業服務的營業收入為121.9億元，佔比5.9%。

截至6月底，集團淨負債率為35.5%。有息負債金額為2,802.3億元，較年初增加142.6億元，佔總資產的比例為14.9%。有息負債以中長期負債為主，其中一年內到期的有息負債合計626.4億元，佔比為22.4%；一年以上有息負債2,175.9億元，佔比為77.6%。

分融資對象來看，銀行借款佔比為58.9%，債券佔比為24.5%，其他借款佔比為16.6%。分利率類型來看，有息負債中，固定利率負債佔比41.2%，浮動利率負債佔比58.8%。有抵押的有息負債28.1億元，佔總體有息負債的1%。分境內境外來看，境內負債佔比76.8%，境外負債佔比23.2%。人民幣負債佔比77.5%，外幣負債佔比22.5%。