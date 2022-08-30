移民盤心急套現　半山峰景大廈劈價200萬獲承接

移民盤業主心急套現，紛紛劈價沽貨。北角半山峰景大廈低層戶，原業主移民賣樓，減價200萬元，終獲換樓客以3,038萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯盧浩指，北角半山峰景大廈低層E室，實用面積約1,690方呎，屋苑已完成翻新維修，屋苑又附有泳池等設施，獲外區換樓客垂青，原業主移民關係，原先叫價約3,238萬元，議價後終以3,038萬元成交，呎價約17,976元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角半山寶馬山花園5座低層A室，實用面積約935方呎，套三房間隔，望全維港海景，成交價1,928萬元，呎價約20,620元，單位原先叫價2,300萬元，減價372萬元沽，減幅約16.2%。

●美聯黎啟康表示，西半山嘉年華閣低層A室，實用面積約630方呎，開價約1,030萬元，並獲同區用家垂青，議價後減至約928萬元成交，減價逾100萬元，呎價約14,730元。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤指，黃大仙居屋翠竹花園9座中層E室，實用面積約484方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價595萬元，放盤約兩個半月，最終減價70萬元成交，以525萬元成交，減幅約11.8%，呎價約10,847元。

●香港置業張仲賢稱，大角咀港灣豪庭8月全月錄約8宗二手買賣，屋苑1座低層F室，實用面積約600方呎，三房連儲物房間隔，望公園景，以1,100萬元放盤約1年後，獲同區客接洽，雙方經議價後減價90萬元，以約1,010萬元成交，呎價約16,833元。

●中原程智聰透露，長沙灣金源大廈中層D室，實用面積約312方呎，兩房間隔，今年3月開價470萬元，買賣雙方議價後，累減55萬元，最新以415萬元易手，呎價約13,301元，新買家為外區客，議價後即決定入市自用。

●中原許永生指，長沙灣宇晴軒8月錄約7宗買賣，較上月全月3宗升約1.3倍，其中6座低層C室，實用面積約605方呎，套三房間隔，今年5月開價1,300萬元，最新以1,080萬元沽出，呎價約17,851元，新買家為換樓客。

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新界區

●香港置業熊建明稱，馬灣珀麗灣8月暫錄7宗買賣，包括27座中層B室，實用面積約499方呎，兩房間隔，以650萬元放售約4個多月，雙方經議價後減價55萬元，以595萬元易手，呎價約11,924元，低市價約2%，新買家為首置客。

●中原麥耀倫表示，荃灣麗城花園2期5座高層E室，實用面積約668方呎，套三房間隔，去年叫價930萬元，今年6月減至780萬元，由於市況淡靜，進一步減至700萬元沽出，呎價約10,479元，與今年6月一個極低層同類型單位做價698萬元相若。

●美聯梁仲維指，荃灣萬景峯錄本月首宗買賣，包括6座高層F室，實用面積約507方呎，兩房間隔，新盤向隅客見放盤可承做八成按揭，故決定斥1,060萬元入市，呎價約20,907元，現時屋苑約有60個放盤，兩房入場費約1,050萬元。

●美聯羅立恒稱，屯門卓爾居1期1座中層G室，實用面積約511方呎，兩房設計，區內分支家庭見樓價回落多時，終決定入市睇樓，單位早前以705萬元放售，原業主有見新盤開售二手交投受壓，故接受議價35萬元，以670萬元沽出，呎價約13,112元。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水居屋旭埔苑C座低層3室，實用面積約546方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約360萬元放售，議價後減至約306萬元成交，呎租約5,604元，屋苑現時有約10個放盤，入場費約340萬元起。

●中原趙愛蓮透露，大埔帝欣苑19座中層C室，實用面積約1,016方呎，套三房間隔，議價後以1,012.8萬元沽出，呎價約9,969元，新買家為用家，原業主於2010年以600萬元入市上址連車位，車位現時市值約100萬元，扣除後帳面獲利約512.8萬元。

●中原張少聰表示，大埔樂賢居高層D室，實用面積約608方呎，享海景，套三房間隔，放盤開價約775萬元，日前雙方議價後以750萬元易手，呎價約12,336元，新買家為同區換樓客。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田帝堡城6座高層G室，實用面積約873方呎，套三房連工人房間隔，望山景，放盤個半月，叫價1,180萬元，累減380萬元，終以800萬元成交，減幅達32.2%，呎價約9,164元，該成交物業為事故單位。

●中原曾展鵬指，沙田花園城8月至今暫錄約3宗買賣，包括2期雅碧苑低層F室，實用面積約350方呎，兩房間隔，去年11月放盤時開價約595萬元，其後減至500萬元，日前議價後以430萬元易手，累減165萬元，呎價約12,286元，新買家為用家。

●中原梁偉健稱，馬鞍山區8月暫錄約16宗居屋二手買賣，其中錦泰苑B座中層5室，實用面積約650方呎，三房間隔，放盤時開價約650萬元，議價後於未補價第二市場以620萬元易手，呎價約9,538元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山中心8月錄約4宗買賣，屋苑4座低層F室，實用面積約381方呎，兩房間隔，議價後以590萬元易手，呎價約15,486元，新買家為用家，原業主於1997年以288萬元購入，持貨約25年帳面獲利約302萬元，單位升值約1.05倍。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦豐苑J座中層9室，實用面積約422方呎，兩房間隔，原先於未補價第二市場叫價450萬元，放盤3星期，減50萬元，以400萬元沽出，減幅11.1%，呎價約9,479元。

●中原柯勇表示，將軍澳都會駅1座低層F室，實用面積約674方呎，套三房間隔，另設儲物房，以1,023萬元易手，呎價約15,178元，原業主於2005年10月以463萬元購入，持貨近17年，帳面獲利560萬元離場，期內升值約1.2倍。

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