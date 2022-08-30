新盤UDPATES：天水圍項目部署下月中現樓推售
2022年08月30日 21:30
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新界細價盤承接力強勁，天水圍有新盤登場，部署下月中以現樓形式推售，發展商今日更率先披露項目分層戶型分佈。旺角項目推出特色戶下周一起招標發售。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期登場部署下月推售
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期登場。新地副董事總經理雷霆表示，該盤第1期及第2期兩期累售1,443伙，套現逾100億港元，為去年的熱賣紅盤。而第3期正籌備售樓說明書及現樓示範單位，部署於下月中推售。
新地代理總經理胡致遠指，該盤由2座9層高的住宅大樓、2座6層高別墅及6幢洋房組成，共384伙。該盤已取得入伙紙，會以現樓形式推售，並設現樓示範單位，定價會參考第1期及第2期，惟由於第3期位置景觀較優越，故定價相對有上升空間。
戶型分布方面，住宅大樓及別墅的分層戶提供開放式至四房間隔，當中以兩房為主打。而開放式戶實用面積約270方呎，一房戶實用面積約320至約360方呎，兩房戶實用面積約390至450方呎，三房戶實用面積約500至760方呎，四房戶實用面積則約780至800方呎。樓盤預計關鍵日期為2023年3月31日。
●何文田芳菲周六賣11伙
協成行旗下、以現樓形式重推的何文田新盤芳菲，周二(30日)上載最新銷售安排，落實周六(3日)發售11伙。該批單位扣除最高15%優惠後，折實售價由約688.6萬至1,218.7萬元，折實呎價由22,842至26,540元。其中，入場戶為6樓B室，實用面積283方呎，一房間隔，折實呎價約24,076元。項目會採以先到先得形式發售。
●旺角利奧坊‧曦岸下周一賣5伙平台戶
恒基地產(00012)旗下的旺角利奧坊‧曦岸，上載最新銷售安排，落實下周一(5日)起招標發售5伙位於第1座的連平台特色戶。上述5伙實用面積為178及235方呎，包括1伙開放式戶及4伙一房戶，而附近的平台由49至115方呎。當中，5樓D室，實用面積235方呎，連74方呎平台。招標期由9月5日至11月30日，期間每日上午11時招標，下午3時截標。
●屯門NOVO LAND第1B期取消交易戶重新沽出
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第1B期，日前錄得首宗終止交易個案，單位已於今(30日)重新再沽出。上述為第3座19樓K室，實用面積299方呎，一房間隔，原本於月中的首輪銷售以455.28萬元沽出，惟交易於簽訂臨時買賣合約後未有進展。單位最新以474.42萬元再獲新買家承接，最新呎價約15,867元。
●將軍澳海茵莊園延遲7個月交樓
疫情持續，再有新盤延遲交樓。九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周二(30日)公布，由於在建築期間因惡劣天氣及疫情等不可抗力的原因，而延遲了有關建築工程。原定預計關鍵日期為本月31日，而現時發展項目的認可人士已發出相關的延期證明書，並宣告將完工日期延至2023年3月31日。發展商表示，將竭盡全力追趕工程進度，並已就有關事項發信通知項目的準業主。