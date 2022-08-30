新盤UDPATES：天水圍項目部署下月中現樓推售

新界細價盤承接力強勁，天水圍有新盤登場，部署下月中以現樓形式推售，發展商今日更率先披露項目分層戶型分佈。旺角項目推出特色戶下周一起招標發售。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期登場部署下月推售

新地代理總經理胡致遠指，該盤由2座9層高的住宅大樓、2座6層高別墅及6幢洋房組成，共384伙。該盤已取得入伙紙，會以現樓形式推售，並設現樓示範單位，定價會參考第1期及第2期，惟由於第3期位置景觀較優越，故定價相對有上升空間。

戶型分布方面，住宅大樓及別墅的分層戶提供開放式至四房間隔，當中以兩房為主打。而開放式戶實用面積約270方呎，一房戶實用面積約320至約360方呎，兩房戶實用面積約390至450方呎，三房戶實用面積約500至760方呎，四房戶實用面積則約780至800方呎。樓盤預計關鍵日期為2023年3月31日。

●何文田芳菲周六賣11伙

協成行旗下、以現樓形式重推的何文田新盤芳菲，周二(30日)上載最新銷售安排，落實周六(3日)發售11伙。該批單位扣除最高15%優惠後，折實售價由約688.6萬至1,218.7萬元，折實呎價由22,842至26,540元。其中，入場戶為6樓B室，實用面積283方呎，一房間隔，折實呎價約24,076元。項目會採以先到先得形式發售。

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