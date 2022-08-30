美股道指升98點　恒指夜期低水近300

投資者擔心聯儲局鷹派立場之際，最新公布的樓市數據升幅不及預期，或預示通脹壓力緩解，加息預期也稍為降溫。美股周二早段反彈，道指曾升98點，至32,197點；標指升11點，至4,042點；以科技股為主的納指升67點，至12,084點。港股夜期報19,654點，跌218點；低水295點。

美國6月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數按月微升0.44%，遜預期；同月的聯邦住房金融局(FHFA)樓價指數按月僅升0.1%，遠差過市場預期的0.8%。數據反映出，佔核心通脹相當大部分的住屋成本持續放緩，有助緩解通脹壓力。

不過，美國的經濟前景依然堪憂。諾貝爾經濟學獎得主、約翰斯霍普金斯大學應用經濟學教授Steve Hanke表示，美國的貨幣供應增長已停滯不前，或預示經濟陷於停頓，到明年將迎來一場大規模的經濟衰退。同時，由於過去兩年貨幣供應量出現了「前所未見的增長」，通脹過熱的情況將難以消退。

施羅德投資首席經濟師及策略師Keith Wade亦表示，自1960年以來，經濟衰退平均持續6至18個月，在此期間的8個經濟周期中，國內生產總值(GDP)從高峰到谷底平均下跌1.6%；按消費者物價指數(CPI)計算，通脹率平均下降1.5個百分點。

上述數據亦顯示，GDP需要顯著放緩，通脹才會大幅下降。換言之，聯儲局對於明年實現軟着陸(即經濟增長放緩至略低於2%及通脹降至低於3%)的估算似乎只是一廂情願。

個股方面，富途控股公布截至6月底止一季業績，期內收入按年升10.8%，至17.5億港元；按美國非公認會計準則(Non-GAAP)，經調整淨利潤提升25.1%至約6.9億元；其股價挫跌6%。

美國電子產品零售商Best Buy公布截至7月30日止季度業績，期內收入103.29億美元，按年跌12.82%，仍略高於市場預期；淨利潤按年跌58.31%至3.06億美元。公司上季同店銷售跌幅為12.1%，優於業績指引中13%的跌幅，推動其股價早段曾升6.45%%。不過，財務總監Matt Bilunas表示，預期本季度同店銷售仍將大幅下滑。

太陽能設備生產商First Solar宣布，將斥資12億美元擴大於美國的生產基地，包括新建一家工廠。雖然此前該公司曾表示不會在國內擴產，但由於政府通過了《減低通脹法案》為可再生能源投資提供援助，令公司改變了主意。First Solar股價曾升5.73%。