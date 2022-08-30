8月十大二手屋苑齊價崩　映灣園海怡按月跌逾1成

利淡樓市因素接二連三湧現，8月份10大藍籌二手屋苑樓價全線下挫，當中7個期內平均實用呎價，跌至逾兩年的低位，其中，東涌映灣園及鴨脷洲海怡半島按月跌幅更逾10%。個別買家「執平貨」，帶動本月有六成屋苑交投較7月回升。

映灣園本月暫錄約7宗買賣，按月多1宗，平均實用呎價約11,234元，較7月低約12.5%。中原曹嘉華稱，一手樓搶客，市場只有平價盤才有承接。如該盤15座一個極高層C室，實用面積約565方呎，剛以693萬元售出，呎價約12,265元，優質戶做價都較年初跌逾11%。不過，願意大幅落價的業主不多。

港島藍籌海怡半島平均實用呎價，按月亦跌約11.3%至約15,788元，8月暫錄約8宗買賣。該行盧鏡豪表示，本月成交全屬劈價，項目15座一個實用面積約863方呎單位，成交價跌至1,500萬元，屬五年前價位。

茶果嶺麗港城早前已錄蝕讓成交，屋苑本月暫錄約9宗買賣，較7月挫約40%，平均實用呎價按月亦跌約9.1%至約13,290元。中原洪金興稱，部分移民業主心急套現，願以低市價出貨，過往市價達750萬元的兩房單位，本月跌至640萬至650萬元，拖低屋苑平均價。

上車盤跌價後交投升勢明顯。沙田第一城8月暫錄約28宗買賣，按月增約27.3%，平均實用呎價卻跌至2017年11月後低位，最新報約15,296元。當中19宗兩房成交，11宗做價低於「5球」。屋苑再增一宗蝕讓，消息稱，43座中層戶賣533萬元，呎價約17,533元，約4年單位帳面貶值約3萬元。

部分藍籌樓價跌至多年低位。荔枝角美孚新邨8月暫錄約27宗買賣，平均實用呎價約12,123元，屬2017年6月後單月最低，按月跌約2.7%。紅磡黃埔花園同期錄約16宗，平均實用呎價按月跌約4.1%至約15,096元，亦屬項目近5年低位。上述十大二手屋苑本月共錄約160宗買賣，按月回升約12%。