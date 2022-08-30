工行：內地消費投資意欲放緩　存款做定期意願增

鄭坦言，國民消費和投資意欲放緩，資本市場疲弱令國民做定期的意願增強，過程中一定程度上抬高了付息成本，惟上半年的存款增長較去年全年加快乃「良好」中期業績的一部分，之後也會適度增長。該行亦會從存款產品的期限、息率和推出節出控制成本，6月以來新做定期利率低於行業平均，按年降幅也明顯高於平均。

他表示，延緩淨利息收益率的跌勢就要靠做好生意。行長廖林稱，工行下一步要「加大逆周期信貸」，下半年投放量及全年冀「同比多增、結構優化、重點突出」，增強對企業的信貸支持，「更好支持製造業、科創、綠色、普惠等重點領域」，並滿足糧食和能源業等金融需求。

內房風險方面，鄭國雨強調，之前公布過工行6月底按揭貸款涉及爛尾樓的餘額6.37億元人民幣(下同)至今「沒有明顯增加，比例萬分之一」，以首置佔比達90%和成數等指標來看，工行按揭質素很好，近期的風波不會造成明顯影響。工行亦會在有效風險隔離的前提下，以貸款展期、開發貸款等回應風險房企的合理需求，並穩妥開展併購貸款業務；同時會做好預售資金監管，風險排查和壓力測試，並提前預案。

談及近期的按揭提前還款潮，他說，即使一些家庭出於調整資產負債表在這樣做，其按年增幅與按揭餘額的差不多。地產回歸消費屬性下，按揭生意難回到以前的高峰，惟「剛需(上車)和改善性需求仍有空間」，調控政策放寬個多月來，按揭貸款已見復甦。

兼任工行首席風險官的副行長王景武則表示，工行繼續加緊風險出清，單上半年已處置近1,000億元的不良資產，按年多105億元，以內地經濟平穩運行和該行主動加緊風險管理，對保持資產質素穩定有信心。