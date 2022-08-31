東方日報B1：華打抗疫戰　全球憂「經」變

作為中國經濟重鎮的深圳疫情再起，羅湖、福田、龍華及南山等部分區域均先後實施臨時管控措施，被譽為全國最大電子商品集散地的華強北亦因疫情而按下「暫停」鍵，外界憂慮內地嚴厲清零防疫政策，恐打亂全球經濟恢復的進程。最新調查顯示，美企在華投資信心受疫情影響而創新低，連內地出口商亦未敢鬆一口氣，因近月訂單銳減四成，可見一眾中外企業在華投資都要繼續捱打！

據美中貿易全國委員會(USCBC)的中國商業環境調查，疫情相關的經濟停擺，比中美關係惡化更讓在華的美資公司頭痛。今年排名前3大挑戰中，與內地疫情政策有關的已經佔有兩個席位，分別為疫情下企業關停及旅行限制。過去兩年半期間，大部分在美高管未能赴華視察業務，進一步加深對華營商環境的擔憂。

今年僅51%受訪美企對未來5年內地業務前景抱一定程度的樂觀，比例遠低於去年的69%。約96%受訪美企稱，受內地防疫措施的負面影響；逾半美企選擇暫停、推遲或取消在華投資計劃。

事實上，日、歐外資亦有撤離在華業務的舉動。截至6月，進駐內地的日企共約1.26萬家，比2020年2月減逾2,000家；中國歐盟商會的調查發現，23%會員企業考慮把當前或計劃中的內地投資，轉移到其他市場，創10年最高。

美企科技巨擘蘋果公司(Apple Inc.)供應鏈近期亦傳出轉投非華生產線擴產，包括印度及越南，恐標籤為外企加速撤離內地市場的重大例子，將動搖內地的世界工廠地位，惹來關廠裁員、年輕人失業率迅速攀升等隱憂，進一步打擊內地經濟復甦信心。有北京智庫日前發表報告，提及內地封城和中斷商貿、旅遊與限制工業生產的措施須改變，以防經濟陷入停滯的風險，惟報告隔日已遭下架。

目前內地廠商身兼積極抗疫重任，同樣留意疫情導致物流中斷的影響，亦需因應人民幣匯率及時調整海外訂單安排。據內媒，有內地廠商為穩定外貿訂單，已決定對今年底所有訂單一律暫停鎖定匯率的操作，甚至主動降價10%只為搶單。

雖然人民幣兌美元匯率疲弱，對內地工廠外貿生意利多於弊，但有前線負責人指，在7月後已發覺外企訂單後勁不足，到8月上旬更明顯。外貿形勢嚴峻，因疫情下物流中斷的影響深遠，遲交貨問題直接導致買家積壓庫存、大減訂單。一些歐美強勢買家眼見人民幣匯率下跌，更及時與供應商重新議價。

周二人民幣兌每美元中間價報6.8802，按日跌104點子，續創兩年新低，惟開市後在岸價轉強，收升230點子至6.898水平。臨近收市，據報至少一家中資機構逆市大量賣出美元，釋放出中方對匯率強烈的維穩信號。業界料，當局或擔憂資金流出加劇，而對外匯市場投機行為更謹慎。

除美元強勢外，內地經濟前景能否回暖亦左右資金流動。今次USCBC調查結果亦發現網絡安全法規、成本增加和中美技術脫鈎也是在華美企的關注重點。受訪美企亦把中美關係列為今年第二大挑戰，約87%反映公司業務受中美緊張局勢影響，創歷史新高。