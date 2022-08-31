道指跌308點　油價重挫5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報108.64；港匯弱見7.8492；離岸人民幣(CNH)報6.9205；美元兌日圓低至138.57；歐元見1.003，英鎊報1.1667。金價偏軟，至1,724美元。布油跌至98.45美元，紐油升上92美元。比特幣跌1.7%，失守兩萬美元關。道指期貨升41點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水317點。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報19,551點，跌397點或2.03%。

●9月恒生指數夜期收報19,415點，跌457點，低水534點，成交23,342張。

●美國6月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數按月微升0.44%，遜預期；同月的聯邦住房金融局(FHFA)樓價指數按月僅升0.1%，遠差過市場預期的0.8%。

●美國白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre周二(30日)表示，美國政府預計周五(9月2日)發布的就業報告中，就業增長率將會「降溫」。

●外媒引述消息人士周二稱，社交平台Snapchat母公司Snap計劃裁減約20%人手。

●紐約10月期油收報每桶91.64美元，跌5.37美元或5.54%；布蘭特10月期油收報每桶99.31美元，跌5.78美元或5.5%。

●紐約12月期金收報每安士1,736.3美元，跌13.4美元或0.77%，連跌3日，創一個月新低。

●英國富時100指數收報7,361點，跌65點或0.88%；法國CAC指數收報6,210點，跌12點或0.19%；德國DAX指數收報12,961點，升68點或0.53%。

●華潤置地公布截至2022年6月30日止半年純利106.02億元人民幣(下同)，按年跌19.2%；每股盈利1.49元，中期息18.2分。