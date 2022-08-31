聯儲局3官員放鷹　美息料見3.5厘以上

外媒報道，美國聯儲局多位官員周二(30日)重申支持進一步加息以壓抑通脹。在聯儲局決策小組中，僅次於主席鮑威爾的二號人物、紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)表示，聯儲局可能需將利率調高至「略高於」3.5厘的水平，而且明年不可能降息，因要對抗過高的通脹。

威廉斯表示，利率需要比那個水平(3.5%)高一些，因為不只要達到中性水平，還要努力讓需求恢復到與供應一致。他反駁市場關於明年降息的預期，表示在他預期看到利率調降前，將會花上一段時間。

他表示，聯儲局對下一次加息幅度的決定將取決於即將公布的數據，包括周五(9月2日)的就業報告，以及9月20、21日議息會議前幾天出爐的消費物價指數(CPI)。9月的決策也將取決於決策官員對最終需要將利率提高到多高，才能開始削弱通脹壓力的看法。近期通脹相關數據令人鼓舞，但在勞動力市場仍強勁的情況下，物價升幅仍過快。他認為，聯儲局需將利率提高至可「限制」經濟增長的水平。

威廉斯指，聯儲局需要在一段時間內將利率維持在限制性區域內，這不是只在短期內做的事情，他認為，他們有必要維持遏制通脹的政策立場，推動供需達到平衡需要更長一段時間才能實現，將持續至明年結束。

此外，里士滿聯儲銀行行長巴爾金(Thomas Barkin)表示，聯儲局需要繼續加息，但下月加息幅度取決於數據，聯儲局確實需要讓利率進入「限制性區域」以壓低通脹。巴爾金指，他們致力讓通脹率重回2%的目標，將竭盡所能來達標，他預期達標前，通脹會多次來回反彈。他又稱，貨幣政策行動存在遲滯影響，並且不認為通脹會立即下降。

另一方面，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，遏制通脹的職責「不可動搖」，不認為當局已完成緊縮政策的行動，並指通脹仍過高。惟他同時表示，如果物價降溫，對放慢加息步伐持開放態度。博斯蒂克指，未來數據如果清楚顯示通脹已開始放緩，可能使他們有理由將加息幅度從之前幾次的0.75厘有所下調。