【高盛推介】比亞迪急挫11% 資金積極兩邊部署
2022年08月31日 10:48
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高盛(亞洲)有限責任公司：有報道稱，股神巴菲特旗下巴郡正減持比亞迪，指於本月24日減持133萬股比亞迪。受消息影響，今(31日)早市股價急挫，最低見229港元的3個月低位，最新挫逾11%，報232.6元。比亞迪已於本周一(30日)公布今年中期業績，期內營業額達1,506.07億元人民幣，按年增加65.7%；純利達35.95億元人民幣，按年增長206.4%，勝市場預期。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,150萬元。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約370萬元。
由於股價急挫，投資者在部署時宜重新審視產品條款，避免盲目選擇早前留意，但目前已不適合市況部署的產品。
比迪購(18804)，行使價264.08元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.7倍，貼價。
比迪購(23581)，行使價300元，2022年11月25日到期，實際槓桿7.9倍，高槓桿、低面值。
比迪近牛(51943)，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率8.0倍，高槓桿近牛。
比迪遠牛(61318)，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，低街貨遠牛。
比迪沽(17928)，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿4.7倍，貼價、低街貨。
比迪熊(67223)，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率4.6倍，市場上首三高槓桿之一貼熊。
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