【高盛推介】比亞迪急挫11%　資金積極兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道稱，股神巴菲特旗下巴郡正減持比亞迪，指於本月24日減持133萬股比亞迪。受消息影響，今(31日)早市股價急挫，最低見229港元的3個月低位，最新挫逾11%，報232.6元。比亞迪已於本周一(30日)公布今年中期業績，期內營業額達1,506.07億元人民幣，按年增加65.7%；純利達35.95億元人民幣，按年增長206.4%，勝市場預期。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,150萬元。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約370萬元。

由於股價急挫，投資者在部署時宜重新審視產品條款，避免盲目選擇早前留意，但目前已不適合市況部署的產品。

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