【高盛推介】阿里走勢落後大市 資金轉向沽出
2022年08月31日 11:22
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：今(31日)早大市受比亞迪拖累急跌，及後走勢靠穩，科網板塊低開高走，當中阿里巴巴走勢較同業落後，最低見91.5港元，最新跌1.7%報93.55元。中美上周就中概股審計問題達成協議，有報道引述消息指，美國監管機構自9月開始對包括阿里在內，在美國上市的中國公司進行審計檢查，成為首批由PCAOB在香港進行審計檢查的公司。
觀察個股輪證資金流向，本周一(29日)錄得約390萬元資金流入好倉後，昨(30日)資金轉向沽出。淡倉於上周三(24日)至本周一皆錄得資金流入，合共約2,430萬元後，昨日亦獲資金轉向沽出。
投資者如欲趁低部署，認購證方面的中期選擇可留意低面值阿里購(18563)。貼價選擇可留意阿里購(17205)。價外選擇可留意低街貨阿里購(23315)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(62294)，遠牛選擇可留意阿里牛(62930)，與現價有約8及12元收回距離。
阿里購(18563)，行使價105元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.5倍，中期、低面值。
阿里購(17205)，行使價95元，2022年11月18日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。
阿里購(23315)，行使價110元，2023年01月26日到期，實際槓桿5.1倍，價外、低街貨。
阿里牛(62294)，收回價85元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率9.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛(62930)，收回價80元，行使價78元，換股比率100，槓桿比率6.3倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
阿里沽(22658)，行使價81.83元，2022年11月25日到期，實際槓桿5.1倍，高槓桿。
阿里熊(64360)，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率9.5倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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