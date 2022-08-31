萬科：下半年銷售料有改善　分拆物管冀獲更大發展空間

郁指出，7、8月對比6月銷售數據出現落差，一方面疫情、季節性等因素導致6月銷售快速回升，而7月之後出現停貸等問題，打擊買家信心。惟相信剛需強勁，內地房地產市場仍「常做常有、常做常新」，當市場收縮過頭，反而會積聚自動修復的動能。

他又表示，萬科在規模及債務方面比較克制，經營層面有一定安全邊際，債務結構及成本等指標進一步優化。對完成全年「止跌企穩、穩中有升」任務非常有信心，重申會保證交付質量。總裁兼首席執行官祝九勝則表示，相信公司下半年的銷售業績會較上半年更好。

談到即將分拆在港上市的物管分部萬物雲，估值因市況不佳而縮水。郁表示，分拆萬物雲上市並非「賣豬仔」，而是希望該業務透過上市獲得更大的發展空間，對短期估值不是最在意。據介紹，萬物雲上半年全口徑收入143.5億元人民幣，按年增長38.2%。公司又發布未來10年核心策略「蝶城」：通過戰略性選擇街道，把萬物雲管理的物業及設施，實現小區、商企及城市空間的物業服務協同運營。