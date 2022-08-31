【產經直播】加息惹的禍 環球市場波動加劇？
2022年08月31日 12:02
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美國聯儲局主席鮑威爾上周鷹派言論，令美匯指數及美債息攀升，拖累美股連挫三日，港股亦順勢陪跌，通脹高企加上經濟衰退風險俱增，9月縮表規模即將翻倍，環球股市9月只可震盪中度過？
早前中美雙方就審查中概股會計底稿簽訂協議，而有傳美國監管機構已選擇阿里巴巴(09988)在內的中國公司作第一批審計檢查，投資者怕押注一隻科網股風險太大，是時候追入南方東英恒生科技指數ETF(03033)？
川渝地區剛恢復正常供電，極端天氣更突顯綠色能源係未來大勢所趨？加上內地加快電力裝備綠色低碳發展，希望透過5至8年時間，不斷提高可再生能源發電裝備供給能力，風電及太陽能發電裝備要達12億千瓦以上裝機需求，核電發電裝備則要達7,000萬千瓦裝機需求。南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF(03134)可作長線部署？
國際油價隔晚大幅回調，有傳伊朗與美國核談判達成共識，有助伊朗石油重返國際市場，加上OPEC+下月會議不準備討論減產，多方不利消息夾擊油價，趁機吼南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)ETF(07345)有着數？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有獨立股評人胡孟青及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
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