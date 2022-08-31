【產經直播】加息惹的禍　環球市場波動加劇？

美國聯儲局主席鮑威爾上周鷹派言論，令美匯指數及美債息攀升，拖累美股連挫三日，港股亦順勢陪跌，通脹高企加上經濟衰退風險俱增，9月縮表規模即將翻倍，環球股市9月只可震盪中度過？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有獨立股評人胡孟青及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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