華潤萬象生活：積極關注併購機會　力拓物管及商管

公司指，未來仍會在兩大業務，即物業管理及商業運營發力。物管方面，將繼續透過合資合作、收併購等方式，多措並舉，擴大公司規模，拓展的業態集中住宅社區、城市空間、寫字樓及產業園；上半年在管第三方面積佔總在管面積比重增至53%。至商管方面，公司會承接好母公司資源，加大市場化外拓節奏，今年上半年新簽約7個第三方項目。

談到公司商業運營板塊發展，管理層提及疫情對消費復甦最為關鍵，今年疫情最嚴峻時，集團多達70%門店須採取部分或者完全閉店，消費者出門受影響；供給端方面，市場對未來的不確定性，亦導致擴大投資及開店節奏放緩。

管理層表示，上半年內地零售市場受經濟放緩及疫情反覆影響，5月之後疫情逐步受控，零售市場在6月復甦，公司發展趨勢相同，6月可比按年銷售恢復增長約10.6%，按年增長更高一些，但是與管理層所想的爆發式增長有差距。他謂，消費受到未來收入預期影響，消費復甦與經濟增長緊密相關。惟4、5月以來各地政府推出刺激消費的措施，重申對內地未來發展充滿信心，經濟長期向好。