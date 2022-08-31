仲量聯行：今年地皮標售價多低於市場估值

仲量聯行指出，政府年初迄今招標出售的地皮均以接近或低於市場估值售出，相反2017年佔50%的住宅地皮，俱以高於市場估價售出。短期而言，預期發展商競投地皮仍會抱保守策略。

該行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，2017年樓市仍處升軌，發展商投地較積極，惟今年多幅地皮批地價接近或低於預期下限，反映發展商投地趨審慎。展望今年餘下時間，發展成本上升等因素下，預料賣地市場氣氛維持疲弱，政府須考慮相關因素並相應調整底價，否則流標情況將有可能增加。

而其中一個導致土地市場疲弱的原因是中小型住宅樓價逐漸回落，促使發展商就項目附加更高的風險溢價。此外，新盤相繼推出，惟置業氣氛薄弱，發展商普遍採取具競爭力的訂價策略，期望獲得較理想的銷售表現。若預期未來樓價升幅有限，地價上揚的空間亦會收窄。

仲量聯行研究部執行董事黃志輝表示，數年前積極在港投地的內地發展商，近年已趨低調，加上建築材料價格上漲，土地競投者唯有降低土地成本以維持預期的利潤率。他表示，加息令融資成本上升，踏入2022年迄今，一個月香港同業拆息已上漲117個基點，隨着銀行體系總結餘進一步下跌，預料最優惠利率亦會上調，影響發展商投地出價。