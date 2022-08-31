道期升79點　金價處1720美元水平

2022年08月31日 16:18
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    ●美匯指數報108.88；港匯見7.8477；離岸人民幣(CNH)報6.8964；美元兌日圓報138.61；歐元企1.0008，英鎊處1.1645。金價報1,721美元。油價偏軟，布油報98.79美元，紐油報91.32美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨升79點。
    ●市後關注點
    20:15 美國8月ADP私人就業職位變動
    20:30 加拿大第二季國內生產總值(GDP)
    ●恒生指數全日收報19,954點，升5點或0.03%；國企指數收報6,865點，升24點或0.36%；科技指收報4,273點，升46點或1.09%。主板成交1,365億港元。比亞迪股份跌7.9%。https://bit.ly/3TsUnKy
    -旭輝大折讓配股淨籌6.22億元，午後復牌收挫14.89%。
    -華潤萬象生活：積極關注併購機會，力拓物管及商管。
    -萬科：下半年銷售料有改善，分拆物管冀獲更大發展空間。
    ●滬綜指收跌25點，油股挫逾5%。https://bit.ly/3CI3bX0
    ●中國經濟：
    -內地8月官方製造業PMI升至49.4，續處收縮區間。
    -財政部下周三於澳門發行30億人民幣國債
    ●日本籲投資1,926億元，提升電池產業競爭力。
    ●全球最大對沖基金橋水新加坡開設辦事處。
    ●菲律賓缺糖致可口可樂部分廠房停產。
    ●北溪1號今起停供氣3日，歐洲憂慮成俄報復武器。
    ●南韓7月半導體出貨量跌22.7%，3年來首降。
    ●環球經濟：
    -瑞信月內兩降股票評級，警告未來數月「很痛苦」。
    ●美監管部門首選阿里等成為首批審計檢查公司。
    -傳京東及百勝中國下月起接受美審計檢查。