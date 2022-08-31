都市麗人：下半年原材料價格或與上半年持平

管理層提到，貼身衣物行業中常用的棉花價格在上半年按年增加約35%。惟公司從上游供應商取貨，並非直接購入未處理棉花，故未有採取鎖定棉花價格的措施，主要從供應鏈管理着手，例如在低價時備貨、控制產品折扣等，另與20多家供應商合作，連接其信息系統，以提高產銷協同效率及縮短反應時間，相信有助穩定毛利率。

該公司自2019年下半年開始轉型計劃，主席鄭耀南指出，公司整體轉型正處於第一階段，明年會潮入佳境，將繼續「品牌升級」、「產品升級」及「渠道升級」的策略，加強公司品牌影響力，並提供更多創新產品，吸引消費者。

他續指，通過建立實體門店及增加電商渠道，實現全銷售渠道布局，未來會繼續在下沉城市開店，特別是三至四線城市。至於今年首季與京東在數碼化建設方面合作，在未來幾年將加大投入，以完善資訊科技營運系統，料仍需3至5年時間。

該公司上半年盈利1,012.3萬元人民幣(下同)，按年跌33%，每股盈利0.46分，不派中期息。