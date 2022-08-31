【產經直播】恒指9月走勢預測？

美股連跌3日，港股8月最後一個交易日(31日)反覆靠穩，恒指低開359點後，內地公布PMI好過預期，刺激指數一度倒升223點，但最終收報19,954點，升5點，成交增加至1,365億元。整個8月份恒指累跌202點，即將踏入9月，環球市場有咩焦點？港股有冇機會轉好？

有傳伊朗與美國核談判達成共識，加上OPEC+減產可能性下降，隔晚油價顯著回落，油價跌勢未止？今日三桶油股價受壓，趁回調買入仲值唔值博？

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