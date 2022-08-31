【產經直播】恒指9月走勢預測？
2022年08月31日 16:47
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美股連跌3日，港股8月最後一個交易日(31日)反覆靠穩，恒指低開359點後，內地公布PMI好過預期，刺激指數一度倒升223點，但最終收報19,954點，升5點，成交增加至1,365億元。整個8月份恒指累跌202點，即將踏入9月，環球市場有咩焦點？港股有冇機會轉好？
車股受壓，比亞迪(01211)遭股神巴菲特投資旗艦巴郡於上周三(24日)減持133萬股，套現3.68億元，股份今日(31日)一度瀉逾一成，收市仍跌近8%；然而大行大和認為，此舉對股份僅有短線影響，因為新能源車需求大，所以上調股份目標價8.6%至380元。市場普遍認唔認同大和的看法？喺大股東減持陰影下，比亞迪股價何去何從？
科指今日(31日)升逾1%跑贏恒指，中美早前就中概股審計問題達成協議，最新又有消息指，美國監管機構已選擇阿里巴巴(09988)在內在美國上市的中國公司，作第一批審計底稿檢查，惟阿里今日股價仍然向下跌近1%，點解消息未能刺激阿里股價？科網股陰霾逐漸消散？
有傳伊朗與美國核談判達成共識，加上OPEC+減產可能性下降，隔晚油價顯著回落，油價跌勢未止？今日三桶油股價受壓，趁回調買入仲值唔值博？
中銀香港(02388)半年純利134.72億元，按年升7.1%，中期息44.7仙。大行大摩發表報告，下調中銀香港2022至2024年盈利預測，但維持股份「與大市同步」評級，及目標價30元不變。中銀香港下月30日派息，短期值唔值買入？
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