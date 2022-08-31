證監會：持牌機構須確保網上營運遵從規定

香港證監會檢視發現，持牌機構向客戶提供網上投資服務愈見普及。證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀表示，科技進步，加上網上平台普及化，改變了投資者的行為模式。不過，持牌機構須配置充分的資源，以確保在數碼環境進行其業務活動時遵從證監會的規定。

證監會檢視發現，持牌機構向客戶提供新帳戶採用非親身開戶的方式在網上開立，而最常提供的產品是交易所買賣產品，包括股票、交易所買賣基金(ETF)，以及期貨和期權合約。除港股市場外，美國股市和內地股市也是投資者透過網上平台涉足的主要股票市場，至於期貨和期權市場則主要位於美國和香港。

值得留意的是，愈來愈多網上經紀行亦推出集體投資計劃，包括為現金管理用途而設的貨幣市場基金，以及機械理財建議服務。

證監會提到，部分機構投放大量資源在其網上平台，以便用戶能夠進行股票技術性分析，同時方便投資者在自主環境中進行市場研究。除此之外，這些機構亦利用熱門的社交媒體平台作為推廣及溝通的途徑。這些已達致規模經濟效益的平台，向客戶收取的佣金費用亦較低。

為此，證監會提醒一眾機構注意它們在提供這些服務時適用的監管標準。另為了助業界採用更創新的技術，並以安全而合規的方式服務投資者，已發布多份通函和指引，就其以原則為本且對科技中立的規則如何在數碼環境中加以應用提供指引，當中涵蓋非親身開戶、網上分銷及投資諮詢平台以及網絡保安等主題。