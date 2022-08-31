建行：房產貸款風險可控　將做好保交樓金融服務

張金良表示，人民銀行今年多次下調貸款市場報價利率(LPR)，使其比去年同期低，加上付息成本受市場競爭影響而上升，導致上半年淨息差按年收窄4個基點，至2.09厘。

他預測，下半年貸款收益率仍有一定下行空間，降息影響仍未完全釋放，該行將堅決落實中央決策部署，今後普惠貸款、民營貸款等利率料仍有下行空間，建行將主動調整資產和負債結構，確保淨息差維持於合理水平。

首席風險官程遠國表示，建行堅持落實「住房不炒」原則，去年以來，由於內地疫情反覆等因素，房地產行業營運受壓，上半年商品房銷售面積按年跌22.2%，其銷售額亦跌28.9%，建行房地產貸款亦因此受影響。截至6月底止，該行個人住房按揭貸款餘額6.18萬元人民幣(下同)，不良率0.25%，比去年底增0.05個百分點，他強調，整體風險可控。

程氏又指，建行能成功避過信貸風險主因一直牢記防範金融風險，並積極服務實體經濟，不斷改善信貸結構，將信貸資源用在支持經濟發展重點領域，其中投放於房地產領域較以往減少。

他表示，建行一直改善房地產客戶、區域，以及產品結構，上半年房地產開發貸款支持項目主要集中在內地一、二線城市，這些城市的房地產貸款餘額佔比超過85%，房地產開發債中，住宅貸款的餘額佔比超過87%。

程遠國稱，內房業對穩經濟仍具意義，近期中央亦不斷釋放利好內房業政策，6月行業形勢好轉，部分地方政府亦推出救市措施，相信將有助恢復市場信心，惟短期行業仍然波動。他強調，建行將繼續按照市場化、法治化，以及專業化等原則主動承擔社會責任，積極做好保交樓金融服務等工作。