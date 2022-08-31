瑞銀維持中國今年GDP預測在3%　人民幣或跌穿7算

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤表示，隨着疫情進一步控制，政策的加碼，下半年中國經濟會比2季有明顯的好轉，不過第3季反彈的強度可能沒有之前想的那麼強，有部分反彈可能會延遲到四季度才能反映出來。2022年全年國內生產總值(GDP)經濟增長預測仍然維持在3%，但可能還面臨一定的下行壓力，有可能不見得能達到3%。

政策方面，汪濤認為未來可能看到政策進一步的加碼，如房地產政策，很多城市已經解除或者說緩解了限購，按揭利率也有所下調，銀行按揭貸款批准方面可能也會比較容易一些。另外最近政策性銀行，所謂保交房，紓困基金也開始啟動，作用還會陸續發揮出來。

有關通脹，她認為食品價格下半年會繼續上漲，整體的消費物價指數(CPI)未來幾個月有可能達到3%，甚至有的月份可能超過，但總體來說很大程度上基數的效應以及食品價格，實際上核心通脹的水準仍然非常的低。

人民幣最近對美元在貶值，最近已經到了6.9左右，但她認為從一籃子匯率來說，實際上人民幣目前的水準跟今年年初是差不多，比去年的平均仍然有比較明顯的升值。預測今年人民幣兌美元有可能突破7，但是在年底還是會回到6.9左右，也就是目前的水準。