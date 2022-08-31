金管局：7月新申請按揭再減少13.2%　跌穿1萬宗

金管局最新住宅按揭統計，2022年7月份新申請按揭宗數再減少13.2%至9,497宗，跌穿1萬宗水平；7月份新批按揭金額連續兩個月回落，按月進一步減少22.1%至401億元，宗數按月減20.9%至7,901宗。7月份新取用按揭金額反映較早前第2季市況，再升4.3%至308億元，宗數按月增加1.3%至6,157宗。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，7月份新取用按揭數字雖然微升，不過近月一二手樓市交投有所回落，加上加息陰霾影響買家入市意欲，使新申請及新批出按揭數字雙雙下跌，料第三季按揭宗數或有所回落。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，雖然部分銀行亦上調H按封頂息率，但由於現時H按封頂息率仍與P按息一致，保障H按息仍然不會高於P按息，故此H按仍然較P按受歡迎，H按仍然會維持高市場比例。另一方面，滙豐銀行在8月推出首年定息計劃，用家可於首年鎖定利息於2.75%及供款額不變，計劃有別於傳統定按出現息率較高的溢價，短定息期亦相對具彈性，但基於現時仍有部分銀行未有上調H按封頂息率，相信在稍後銀行加P後可更受用家歡迎，料將於稍後可推升市場定按使用率。

7月份轉按貸款額及宗數分別錄得110.23億元及2,475宗，按月下跌21.76億元及423宗或16.5%及14.6%。以首7個月計算，金額及宗數比去年同期分別上升166.64億元及2,765宗或30.8%及21.2%。

曹德明表示，美聯儲自今年3月開始加息周期，近日再有銀行陸續調升Ｈ按封頂息率以作為加息前哨，使轉按誘因大減，但相信仍有少部分客戶會趕及最後低息尾班車轉按，料加息周期開始後轉按宗數將再進一步減少。