拍賣場執銀主盤平貨！筲箕灣居屋未補價售410萬

樓價回落，買家拍賣場上「執平盤」，連錄多宗細價銀主盤成交。筲箕灣居屋東熹苑同類單位，減價40萬元「翻拍」，以未補價第二市場價410萬元售出，呎價僅約7,509元，低估價約11%。

黃開基拍賣今日售出兩項物業，上述C座低層12室，實用面積約546方呎，5月開價370萬元，減價至330萬元再推出，獲5組客競投，高開價24.2%拍出，銀行對單位估價達約460萬元。另天水圍天富苑E座中層5室銀主盤，實用面積約650方呎，已補價自由市場開價450萬元，兩組出價下，以528萬元售出，高開價約17%，呎價約8,123元，低估價約13.4%。

該行續稱，元朗翠巒單號洋房業主盤，實用面積約1,090方呎，另連花園及天台，拍賣前以1,115萬元售出，呎價約10,229元。資料顯示，單位於2019年購入，約3年帳面貶值約115萬元。

忠誠拍賣亦拍出1項物業，單位為沙田田心村雙號一樓單位，開價560萬元，以640萬元拍出，高開價約14.3%，另大嶼山澄碧邨16座地下連花園單位，開價280萬元，承價至295萬元後收回，兩星期後再推出。

此外，拍賣前該行已售出4項物業，包括兩個住宅銀主盤，其中上水太平邨平易樓中層12室，實用面積約439方呎，第二市場賣200萬元，呎價約4,556元，高開價20萬元。另青龍頭豪景花園2期停車場1樓單號車位，成交價56萬元。較去年10月購入價帳面蝕8萬元。