芯「荒」變「慌」！晶片泡沫恐爆再衰十年　點解？

全球晶片業由「荒」變「慌」！這裏指的並非過去兩年困擾不少製造業的晶片短缺，而是產能愈開愈多之際，遇上消費電子需求因全球經濟邁向衰退而轉趨疲弱，業界對行業前景倒退之勢心感恐慌，對於半導體股的前景展望亦變得愈來愈保守。投行花旗更直言，庫存不斷堆積下，半導體板塊陷入10年來最慘不忍睹的下行周期，甚至是千禧即2000年科網泡沫爆煲之後最差，「有排煩」(More Cracks to Show)！

花旗分析師Christopher Danely表示，半導體企業最新的業績指引好壞參半，聽起來甚多雜音，安森美(onsemi)等一些主要從事車用半導體或剛好產品處於增長軌道的公司，對行業前景會較為樂觀，問題是隨着汽車及工業領域的晶片產能不斷擴張，這些晶片的交貨期將會縮短，繼續步入庫存調整，預期本月為止會陸續有晶片公司訂單遭取消，就像模擬晶片公司亞德諾(Analog Devices)近期的經歷，尤其高危的是面向個人電腦(PC)及無線產品領域的英特爾(Intel)和德州儀器。

不過，半導體大國南韓卻傳來壞消息，事緣當地7月份半導體出貨量按年銳減22.7%，扭轉6月份按年還有5.1%增長的態勢，為接近3年來首度下跌，庫存雖然按月持平，惟按年計仍高出80%。財路遇阻下，南韓7月份工業生產按月倒跌0.1%，更惡劣的是與消費和設備投資一同下滑，兩者按月分別下滑0.3%及3.2%。

南韓政府不諱言對華出口受壓、晶片價格回落及能源成本高昂為南韓外貿主要風險，又謂「環球通脹嚴重與息口攀升等，增添經濟前景的不確定性」，期望透過鞏固與中國在ICT(資訊與通訊)、高科技部件與物料領域的合作，亦即在中美之間左右逢源去提振外貿。南韓國會議員梁香子相信，以中國甚為依賴該國的半導體產業鏈，參與美國發起的《晶片四方聯盟》(Chip 4)也不會招致中國的報復。

南韓經濟數據佐證了半導體產業的冷鋒，惟花旗Danely認為，這輪庫存調整過後，安森美、超微半導體(AMD)、美光科技和格芯(Global Foundries)值得看高一線，原因是他們的每股盈利有結構性的增長機遇，現階段首選是防守性較強的亞德諾。