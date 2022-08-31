大屋苑冧價！荃威業主移民賣樓　呎價跌穿9千蚊

大型私人屋苑成交呎價失守九千元關口，荃灣荃威花園中層單位，原業主移民賣樓，減價沽貨，呎價僅約8,990元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角馬寶閣中層C室，實用面積約294方呎，原則兩房，現已改作一房，望樓景，成交價500萬元，呎價約17,007元，單位原先叫價580萬元，放盤3個月最終減價80萬元成交，減幅約13.8%。

●中原李偉寧透露，小西灣藍灣半島5座中層H室，實用面積約323方呎，一房間隔，享海景，望海景，以630萬元將單位易手，呎價約19,505元，新買家屬於用家。

－－－－－

九龍區

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨4期百老匯街91號中層D室，實用面積約717方呎，三房間隔，望內園景，最初開價980萬元，議價後以930萬元成交，呎價約12,971元，新買家為同區換樓客。

●美聯潘鎮煒稱，長沙灣喜韻2座低層C室，實用面積約543方呎，兩房間隔，獲換樓客承接，單位原先叫價840萬元，議價後調減20萬元，以820萬元成交，減幅約2.4%，呎價約15,101元。

●利嘉閣甘尚德表示，奧運站海桃灣2座低層B室，實用面積約791方呎，套三房連工人房間隔，望維港海景，放盤叫價約1,850萬元，累減約40萬元，以約1,810萬元成交，呎價約22,882元，原業主2017年以約1,550萬元購入，約5年帳面賺約260萬元。

●中原袁顯岸指，黃埔花園本月錄約17宗買賣，較上月多1宗，平均實用呎價下調至約15,328元，屋苑2期1座中層H室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望街景，以708萬元成交，呎價約15,193元。

－－－－－－

新界區

●美聯鍾家豪表示，荃灣荃威花園P座中層7室，實用面積約477方呎，有裝修，開價450萬元，放盤約一個月，原業主移民賣樓，減至428.8萬元沽出，呎價約8,990元，荃景圍一帶細價屋苑單日連錄3宗二手買賣。

●香港置業鍾月嬌透露，將軍澳日出康城晉海1A座低層F室，實用面積約340方呎，一房間隔，以640萬元放盤不足1個月，即獲同區客接洽，議價後減價20萬元，以約620萬元承接，呎價約18,235元，新買家為換樓客。

●中原柯勇稱，將軍澳維景灣畔3座中層B室，實用面積約398方呎，一房間隔，望內園景，最新以650萬元易手，呎價約16,332元，新買家為上車客，是次入市自用。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區8月錄約62宗二手買賣，按月增約14.8%，其中新港城錄約6宗，包括A座中層6室，實用面積約348方呎，兩房間隔，議價後以542萬元易手，呎價約15,575元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山嘉華星濤灣2座低層J室，實用面積約513方呎，兩房間隔，望海景，放盤半年，原先叫價860萬元，減價30萬元，獲買家830萬元獲買家承接，呎價約16,179元。

●世紀21奇豐物楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑C座高層3室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場原先叫價720萬元，放盤個半月，減幅約15.6%，累減112萬至608萬元沽出，呎價約9,354元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城8月暫錄約28宗買賣，按月升約27.3%，屋苑43座中層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，6月放盤開價約580萬元，其後減至568萬元，議價後售533萬元，呎價約17,533元，原業主於2018年以536萬元購入，帳面蝕約3萬元。

●祥益黃慶德表示，屯門慧豐園2座中層E室，實用面積約646方呎，三房間隔，原業主日前成功購入新物業，所以減價出貨，累減40萬元，區內首置客由租轉買，以710萬元購入作自住之用，呎價約10,991元。

●美聯梁浩文指，屯門市廣場1座中層G室，實用面積約335方呎，兩房間隔，獲外區上車客以468萬元承接作自住用途，呎價約13,970元，原業主於2014年中以280萬元購入，持貨約8年多帳面獲利約188萬元，物業升值約67%。

●世紀21天生置業黃偉祺稱，屯門碧翠花園21座低層B室，實用面積約709方呎，套三房間隔，望園景，放盤近1年，連車位叫價690萬元，獲買家以580萬承接，呎價約8,181元，另外車位以60萬成交。

●中原范德輝表示，青衣居屋青雅苑高層1室，實用面積約485方呎，三房間隔，本月初放盤於已補價自由市場叫價630萬元放售，最終以550萬元沽出，呎價約11,340元，屋苑月內已連續2宗自由市場三房單位成交價跌穿600萬元。

－－－－－－