美股道指升近百點　3B家居暴跌逾24%

美股周三早段個別發展，道指升95點，至31,886點；標指升19點，至4,006點；以科技股為主的納指升98點，至11,981點。港股夜期報19,856點，升32點，低水98點。

多位聯儲局官員的立場仍然偏向鷹派，克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾表示，明年初聯邦基金利率預計將升至4厘以上，而且2023年將不會減息；而高利率政策將令經濟增長「遠低於2%的長期趨勢水平」。

作為聯儲局「第三把交椅」的紐約聯儲銀行行長威廉斯，同樣暗示明年減息的機會不大。在他看來，聯邦基金利率起碼要提高至3.5厘以上，才能真正讓經濟降溫，又謂高利率政策要「持續一段時間」。他重申，下次加息的幅度將取決於經濟數據，又估計可能需要數年時間才能令通脹率回落至2%目標。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克亦指出，通脹仍然過高，有必要繼續收緊貨幣政策。

企業消息方面，與美國民主黨關係密切的網絡安全公司CrowdStrike公布，7月底止一季收入為5.35億美元，按年升58.47%；股東應佔虧損為4,928.5萬美元，按年縮窄14.01%。該公司上調全年收入指引，至介乎22.2億至22.3億美元；經調整純利則料為3.14億至3.21億美元，其股價周三早段跌1.36%。

Bed Bath & Beyond(3B家居，BBBY)表示，公司已獲得了超過5億美元的新融資，並將裁員20%，關閉約150家低銷量的分店。該還公司表示，將削減資本支出，同時正準備發行多達 1200 萬股股票以幫助償還債務，但未提供有關時間的詳細信息。受消息影響，其股價暴跌24.77%。

社交媒體公司Snap亦公布了裁員20%的計劃，料涉及1,200位員工，其股價升7.69%。