新盤UPDATES：啟德有項目短期公布首張價單

市區新盤起動，啟德項目加快推盤部署，上載樓書至一手住宅物業銷售網，戶型圖則詳情曝光，預料該盤短期內會開放示範單位及公布首張價單。雖然是日新盤市場交投疏落，但錄得兩宗大額成交。有何文田豪宅以逾1.13億港元沽出四房大戶。

●啟德MIAMI QUAY I上樓書 開放式戶250方呎起

據樓書顯示，該盤單位的實用面積介乎250至1,335方呎，標準戶型涵蓋開放式至三房間隔，並以兩房戶為主打。第1座至第3座的標準樓層提供的單位伙數，分別為每層7伙、每層9伙及每層10伙，並各座設3部升降機。項目面積最細的單位為第2座E室，實用面積250方呎。

至於全盤面積最大的單位為1座30樓A室頂層連天台戶，實用面積1,335方呎，四房間隔，連421平台及1,123方呎天台。其他設施方面，項目位於地庫設有131住宅停車位，住客會所總面積有30,798方呎。樓盤預計關鍵日期為2023年8月31日。

●何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS四房售1.13億元

據悉，項目關鍵日期為2022年11月30日，入伙在即，吸引不少準買家查詢三房及四房大宅。樓盤至今累售16伙，當中5伙為特色戶，並套現逾22億元。

●大埔林海山城四房戶3396萬元招標沽出

●中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸

新盤餘貨頻頻錄得承接，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，自5月底推出新銷售安排後累沽29伙，套現近3.4億元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，項目於剛過去的周日以1,784.6萬元沽出一個三房單位，而最新一輪沽出的單位成交價介乎569.6萬至2,112.9萬元，成交呎價由17,858至24,000元，平均成交呎價20,690元。項目迄今累售862伙，套現約87億港元。

●觀塘凱滙2期3伙連天台戶改以價單形式推售

發展商積極推售新盤餘貨。信和置業旗下觀塘凱滙2期最新上載價單第13號，推出3伙頂層連天台單位。價單提供最高13%折扣優惠，折實價由1384.17萬至1,405.31萬元。資料顯示，上述3伙單位曾經以招標形式推出發售，惟現時則改以價單形式推售。

●藍田港鐵站的KOKO HILLS兩房以1673萬沽

會德豐地產發展鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，最新沽出2座19樓E室，實用面積737方呎，兩房間隔，以1,673.6萬元成交，呎價約22,708元。

●尖沙咀本木夥輕醫美品牌推優惠吸客

恒基地產旗下的尖沙咀本木，周三(31日)公布夥拍全新輕醫美品牌，為新買家提供美容優惠。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，該盤至今累售157伙，套現逾17.6億港元。由即日起至今年12月31日期間，購買該盤指定標準單的首10名買家，可獲贈輕醫美品牌的會籍，以享受美學療程，名額共10個，總值約138萬元。

●旺角雋薈夥中原推水上樂園全年會籍優惠

市區細價盤夥代理行推出全新置業優惠予項目買家。由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，由今年初推售至今累沽約70伙，佔全盤120伙近六成，套現逾3億元。中原地產最新公布，推出9月置業優惠以回饋買家。

中原地產資深營業董事林偉文表示，為配合項目銷情，由周四(1日)起至9月30日，經該行購入該盤的首5名一手買家，可獲贈香港主題公園之水上公園全年成人會籍2個。優惠每份價值4,560元，總值約22,800元。優惠先到先得，送完即止。

●西南九龍維港滙夥中原推暑假優惠吸客

臨海新盤夥拍代理推出優惠吸客。信和置業及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列累積售出786伙，套現逾112億元。項目準備於明年第一季至第二季陸續收樓入伙。為配合項目銷情，中原地產為該盤的一手買家推出暑假置業優惠。

中原地產資深營業董事林偉文表示，由周四(1日)起至9月30日，經該行購入該盤的首10名三房至四房買家，可獲贈價值5,000元的星級餐飲禮券，總值約5萬元。優惠先到先得，送完即止。