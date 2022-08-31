小心突然大升！港股沽空創新高　或大舉挾淡倉

外媒報道，香港股市沽空活動觸及歷史新高，如果投資者紛紛平倉，將帶來股價大幅上漲的可能性。

Krane Funds Advisors LLC首席投資官Brendan Ahern在一份報告中指出，空頭正在利用夏季成交的低迷來進行押注，在某個時間點，這樣的淡倉量對香港來說將變得非常尷尬，同時也會孕育史詩級的淡倉回補。

中美兩國為避免中國公司從紐約證交所退市的相關談判依舊存在不確定性，影響了市場信心，且抵銷了科技巨頭良好的業績表現。恒生指數今年以來下跌了16%，是亞洲表現最差的股市之一。

與此同時，香港股市今夏也較為淡靜，波動率下滑，成交量低於一年平均水平。

Gilbert Wong等摩根士丹利策略師上周警告，隨着對沖基金和其他沽空者平去淡倉，會帶來挾淡倉風險。上周四恒生指數上漲了3.6%，為4個月來最大漲幅，交易員稱，挾淡倉是上漲的原因之一。