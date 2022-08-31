【產經評論】亞洲世紀破曉至　世界經濟新序章

世界輪流轉！歐美為首等西方經濟在缺乏改革之下問題叢生，眼前這個高通脹亂局，更可能演變成長期禍患，讓經濟深陷衰退之谷。可新冠疫情總會過去，世界經濟還要繼續運轉，環顧全球，亞洲就成為最具增長潛力的市場。世界中心向東移，亞洲世紀正破曉而至，將為全球秩序譜寫新序章！

要說亞洲世紀，由來自15個國家的締約方所組成的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)絕對是一個重要的里程碑。事實上，東盟10國已成為一股經貿新勢力，加上日本與南韓，形成一個強大的經濟圈，再結合中國這區域龍頭，以及位處太平洋的澳洲和新西蘭，成就出全球最大的自由貿易區。

雖然區內各經濟體之間並非毫無分歧，南海與台海的紛爭不時出現，惟一場新冠疫情，對經濟復甦的期望，已成為團結各經濟體的一大動力，再加上歐美經濟前景不樂觀，意味這兩個出口地難寄厚望。如何團結力量，搞好亞洲區域經貿圈，讓區內佔全球近1/3的人口過好生活，就成為共同目標。被美國視為亞洲盟友的日、韓，「五眼聯盟」的澳、紐，都參與RCEP，說明這個區域自貿體的吸引力非同小可，龐大的經貿利益，足以蓋過由意識形態主導的大國政治博弈考量。

隨着亞洲的經濟規模愈來愈大，且資源豐富、人口眾多、增長潛力大，有能力營造出完善供應鏈和龐大的區域市場，支持疫後經濟復甦，尤其時值世界人口老化，創新技術需要應用試驗場，以亞洲的人力資源和消費市場，顯然都具競爭條件。據美國的智庫估算，在未來10年，RCEP能促進15個締約方之間的貿易總量增長4,280億美元，與非RCEP經濟體之間的貿易量將會減少480億美元，而為區內帶來生產鏈優化整合、提高投資和創新能力、降低非關稅壁壘等優勢，更難以估量。

美國好明顯亦意識到這個新趨勢，故見拜登政府除了持續打壓中國外，近期還積極在亞洲攪局，企圖挑起區域紛爭，營造緊張氣氛，顯然就是自己有難，寧可攬炒，不容霸權失落。不過，從區內各地冷待美國，即使被視為其盟友的印度和南韓，都分別對美國所提倡的「印太戰略」和「晶片四方聯盟」施以陽奉陰違或異常謹慎的態度，印度繼續買平價俄國能源，南韓就對加入晶片組織拖拖拉拉，足見今時今日亞洲諸地都學懂用本國利益為先的新智慧來應對這百年變局，不再被大國政治博弈牽着鼻子走。

「三矢之訓」的道理，說明亞洲諸地一盤散沙的話，難以應付由西方禍水東引的經濟逆風；團結起來，形成一股地區經濟力量，自有條件對抗經濟衰退，維持經濟發展與社會穩定。全球經濟秩序並沒有既定劇本，也非單一國家能說了算，就靠各方共同努力來創建。亞洲貨幣與亞洲技術制式等發展，還有很長的路要走，雖未必能一蹴而就挑戰歐美地位，惟長遠有條件冒起成第3大國際標準，既能爭取合理話語權，也能為全球經濟可持續發展給力。