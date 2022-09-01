東方日報B1：亞洲經貿邁新時代　港冀納RCEP連繫東盟

世界百年變局促使以中國為重心的亞洲區域經貿圈成形！港府表明，隨着國際保護主義加劇，意識到區域合作的重要，冀盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，透過區域經濟融合令市場更開放、業務更流動。其表態已獲中央，以及新加坡和馬來西亞等地支持。事實上，隨着俄烏戰事爆發，西方制裁已令中俄走近，能源和糧食問題亦激發東盟潛力，加上中亞國家歷史上對俄的情意結，讓整個「亞洲新時代」應運而生。

港府稱，香港一直支持多邊主義自由市場，金融是強項，截至去年底止，主要銀行資本充足率逾20%，平均流動覆蓋率逾150%，有足夠緩衝應對全球金融和政局動盪。商貿方面，東盟是香港重要貿易夥伴，冀透過RCEP有更多合作，尤其世界經濟重點已轉到亞洲，對抗保護主義的有效方法是持續的合作和互利；大灣區也是重要發展地區。

誠然，東盟有望為香港經濟注入動力，因相比日韓台等北亞經濟體，東南亞首6大經濟體大多數的出口更具韌力，主要是其出口以棕櫚油和精煉石油產品等必需品和大宗商品為主，能有效抗通脹。舉例印尼7月對華出口額按年增17%，因以棕櫚油和煤為主；泰國主打水果和合成橡膠，使其對華出口去年增25%至373億美元，今年上半年亦升0.8%至185億美元；新加坡7月以美元計對華出口額增3.8%，主要商品包括機械乙烯聚合物。相對之下，日本、台灣及南韓對華出口呆滯。

就連「大鱷」也懂覓地搵食！全球最大對沖基金橋水已在新加坡設辦事處，負責人稱旨在長期駐紮，以進一步加強客戶關係，同時也能在不斷增長的市場中探索新機會。

內地政府也認同要推動香港盡早加入RCEP，並稱未來5年是香港開創新局面，實現新飛躍的關鍵期，會與內地一同建設國內國際雙循環，讓更多央企到港上市和發債。新加坡亦認為，香港是與內地對接的重要平台，加上國際金融中心地位，支持港加入RCEP；印尼及馬來西亞也有類似言論。另外，印尼國會已批准當地加入RCEP，成為最新加入協定的東南亞國家，料帶動當地經濟增長0.07個百分點。

總結俄國7月從中國進口了67億美元商品，按年增逾20%。在能源價格上漲下，今年兩地雙邊貿易或增逾三分之一，達1,900億美元。隨着制裁措施阻斷了歐元和美元渠道，俄國已允許其主權財富基金投資中國、印度和土耳其貨幣，莫斯科交易所的人民幣交易額年內已增逾40倍；愈來愈多內地公司正研究怎在不違反制裁下向俄出口更多，料年底時將看到更多中國商品。

如今「亞洲新時代」包含俄羅斯，其廉價能源和糧食已使勢力自然地向中亞延伸。阿富汗透露即將與俄國進行有關小麥、汽油與天然氣的最終交易談判。至於沙特阿拉伯7月的俄油進口量也倍增；古巴7月也開始買俄油。