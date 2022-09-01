鄧建初：股市混亂陷阱多　量力而為要小心

早前初哥已指出，根據過往歷史經驗，美國在加息周期開始，股市通常會跌後回升，一路加到市場頂不住時才出現股災。

上周三、四晚，美股連續上升兩日，惟成交未能同步配合增加。當反彈接近上方阻力區附近，仍有一下跌裂口正待完全填補之際，上周五晚因中概股利好消息帶動，道指早段開市曾上升數十點，冷不防聯邦儲備局長鮑威爾突然放出嚇人的鷹派言論，謂9月「不尋常地大幅加息是合理做法」，又認為需要維持緊縮政策一段時間，以求壓通脹至2%以下方才罷休。

此等言論暴露出通脹短期內難以控制，而在聯儲局內擁有投票權的堪蕯斯聯儲銀行行長喬治亦指出利息會加至4厘以上。加息陰霾之下，新經濟股首當其衝，帶領道指及納指掉頭大跌，道指大瀉1008點，納指更大插497點，跌幅分別達3.03%及3.94％。港股夜期由大升546點，急回至起步點附近。ADR更倒跌收場，企在19999點收市，令一眾手持中概股的股民，深刻體會到何謂天堂跌落地獄。

同晚美股亦上演了一幕驚心動魄的天堂地獄式炒法。一隻新上市股票見知教育(JZ.US)，早段井噴式狂升後，隨之跳崖式崩跌。上市價5美元，竟可短時間內一飛沖天，狂飆至186美元，一小時內升幅超逾37倍，再狂插至14.8元，反彈上18.75元收市，較上市價仍大升2.75倍。然而，高位搶入者已大輸近90%，匪夷所思。該股曾數次在港申請上市，皆鎩羽而歸，怎料竟可在美國納斯達克成功掛牌，並震撼性上衝下洗，如入無人之境。與之前已在美上市的尚城數科一樣，上演的劇本實有雷同，並非巧合。

美股能夠吸引香港股民，捱更抵夜進行炒賣，正是貪其升幅巨大，而且可以進行小額交易，但跌幅亦同樣巨大。這種近乎賭博式的股票市場，迎合了賭性甚重之港人及內地人的口味，形成美國股市成交額之大，獨步於世界股壇。股民亦醉生夢死般炒過不亦樂乎。美國的IPO與香港不同，上市前一日才截飛，狂升的股票散戶往往都是抽不中，惟有在市場買入。而且上市當日開盤時間並無規定，何時掛牌買賣任由當局界定，透明度極低。這方面香港就有規矩得多了，只可惜監管過嚴，變成水清無魚。

看官切勿以為在美國的新股易賺，去年一隻中資股每日優鮮(MF.US)在美上市，散戶們中簽率竟達百分百，誰知掛牌當日一開已大跌數成，至今更跌至體無完膚。市場混亂，充滿陷阱，散戶多企在不利位置，所以股民切記炒股要量力而為，否則後患無窮。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)