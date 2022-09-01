道指跌280點　金價連跌5個月

●踏入亞洲時段，美匯指數報108.68；港匯見7.8481；離岸人民幣(CNH)報6.9065；美元兌日圓處139.28；歐元報1.0041，英鎊報1.1598。金價處1,708.82美元。布油報94.96美元，紐油處89.03美元。比特幣報1.99萬美元。道指期貨跌80點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水190點。

●道指收報31,510點，跌280點或0.88%；標指收報3,955點，跌31點或0.78%；納指收報11,816點，跌66點或0.56%。三大指數已經連續4日下跌。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報19,786點，跌167點或0.85%。

●即月恒生指數夜期收報19,741點，跌83點，低水213點，成交20,249張。

●外媒報道，美國政府已通知半導體設計公司英偉達(Nvidia)，對該公司向中國及俄羅斯出口的半導體產品實施新的限制。

●德國聯邦外交部長周三(8月31日)表示，歐盟正在就第8輪制裁方案進行磋商，俄羅斯石油出口可能成為制裁的重點。

●紐約10月期油收報每桶89.55美元，跌2.09美元或2.28%；布蘭特10月期油收報每桶96.49美元，跌2.82美元或2.84%。

●紐約12月期金收報每安士1,726.2美元，跌0.6%，8月份累跌約3%，連跌5個月，創自2018年9月以來最長連跌月數。

●英國富時100指數收報7,284點，跌77點或1.05%；法國CAC指數收報6,125點，跌85點或1.37%；德國DAX指數收報12,834點，跌126點或0.97%。

●俗稱「小非農」的ADP私人就業職位數據，在調整了統計方法後重新發布，8月ADP就業職位僅新增13.2萬個，遠低過市場預期的本周五非農就業職位增幅30萬個；7月ADP新增職位則為27萬個。