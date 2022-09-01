傳奇災難預言家：美股超級泡沫仍未爆破...

外媒報道，有「傳奇災難預言家」之稱的GMO資產管理創辦人Jeremy Grantham警告，儘管美股今年走勢波動，惟「超級泡沫」至今仍未爆破。

83歲的Grantham多年來警告市場存在泡沫。他周三(8月31日)表示，美股從6月中旬至8月中旬大升，和熊市反彈的形態吻合，並警告接下來將遇到更多麻煩，包括股票、債券和房地產估值過高、大宗商品衝擊及聯儲局放鷹等。

標指在6月暴跌期間，曾較1月高位重挫約25%，但之後兩個月反彈。Grantham指，這是典型的熊市反彈，當人們認為這是新的牛市，他就覺得那是胡說八道。

根據其分析，超級泡沫的破滅分幾個階段，首先出現類似今年上半年的重挫，然後稍微反彈，最後基本面崩解，市場跌至谷底。

他是次把泡沫爆破的源頭指向俄烏戰爭、財政緊縮，以及中國反覆的防疫封控措施。他預測，上半年股市暴跌是因通脹升溫，下一波損失將來自企業利潤下滑。

Grantham表示，人們將走進經濟和財務上都非常艱困的時期，不過他仍不知道，情況會如同1930年代般失控，還是像2000年一樣獲得良好控制，還是介乎於這兩者之間。