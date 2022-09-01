鄧聲興：中再集團業務結構持續改善

期內，財產再保險板塊保費收入快速增長，承保效益總體穩定。財產再保險分部總保費收入為317.97億元，按年增長25.2%；綜合成本率為98.46%，按年上升1個百分點。境內財產再保險業務分保費收入203.69億元，按年增長30%；綜合成本率99.56%，按年下降0.15個百分點。境外財產再保險及橋社業務抓住費率上漲機遇，擴大優勢業務規模，主動調整業務結構，積極管控巨災風險，總保費收入113.74億元，按年增長17.7%；綜合成本率96.5%。

集團全面提升可持續發展能力，財產再保險境內非車險業務分保費收入同比增長42.1%，佔比提升6.6個百分點；財產再保險境外業務總保費收入同比增長17.7%；人身再保險境內保障型業務分保費收入按年增長12.6%，佔比提升7.3個百分點；財產險直保非車險業務原保費收入按年增長9.2%，佔比提升1.9個百分點，首次實現佔比過半。

集團自2020年推動「數字中再2.0」戰略，透過數字化轉型新格局，在傳統軌道上提升基礎能力和國際化能力，加快建設再保險生態圈。值得留意的是，公司過去幾年持續提高派息，以周三(31日)收市價計，市盈率約3.18倍，股息率達9.3%，估值吸引。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)