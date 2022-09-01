許繹彬：港美股市短炒為上　阿里彈升料破50天線

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，上周五(8月26日)美股作出大幅調整後，一眾投資者以為會出現終極一跌，可以執平貨，但港股好像仍守得住，更在19,600點附近有強支持，近日成交更逼近千億港元；港股不跟美股跌勢，可能是因為港股在這季確實較其他市場為弱，與美股走勢背馳，並非無可能。

許指，美聯儲主席鮑威爾在上周舉行的Jackson Hole會議上，稱或會繼續加息並讓利率在高位保持一段時間以遏制通脹，表態明顯是「偏鷹」，拖累美股上周五再次上演直插式高台跳水表演，其後數天的美股走勢，亦顯得乏善足陳。

市場上有分析認為美股值博率高，但他對此有所保留，畢竟美股由疫情在2019年爆發至今，道指仍然高企在30,000點以上，而納指仍於12,000點水平，對應目前美國的通脹率及美匯及實際的經濟狀況，略嫌仍屬高企；而未來美股必定繼續受制於通脹等，此問題並非一時三刻能夠解決，現行所使出的壓抑招數相信只有加息這「治標不治本」的方法，除非在短期內能與中國達成撤銷關稅協議，否則美國通脹問題仍是困局，因此投資美股，短炒仍是上策。