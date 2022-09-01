【高盛推介】騰訊創1個月高　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日走勢較大市強，周三(8月31日)升約1.1%，並曾高見334.6港元，突破1個月高位。周四(1日)早段低開後隨即反彈，最高見333.6元。現報333.4元，升約1.9%。據聯交所披露報表顯示，騰訊周三於交易所回購108萬股，涉資約3.51億元。

觀察個股輪證資金流向，本周二(8月30日)及周三共錄得約1,060萬元資金流入好倉。淡倉於周三獲資金轉向流入，有約600萬元。

觀察港股通資金流向，北水周三繼續買入騰訊，錄得約3.3億元資金淨買入。

騰訊購20678，行使價375.2元，2022年11月23日到期，實際槓桿9.7倍，高槓桿。

騰訊購22109，行使價368.2元，2022年12月13日到期，實際槓桿8.2倍，貼價。

騰訊牛66305，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，實際槓桿9.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊沽22343，行使價270元，2022年11月3日到期，實際槓桿12.0倍，行使價260至300元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊沽21290，行使價280元，2022年12月21日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。

騰訊熊62242，收回價350元，行使價353元，換股比率500，實際槓桿15.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。