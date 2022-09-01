【高盛推介】騰訊創1個月高 資金兩邊部署
2022年09月01日 10:44
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日走勢較大市強，周三(8月31日)升約1.1%，並曾高見334.6港元，突破1個月高位。周四(1日)早段低開後隨即反彈，最高見333.6元。現報333.4元，升約1.9%。據聯交所披露報表顯示，騰訊周三於交易所回購108萬股，涉資約3.51億元。
觀察個股輪證資金流向，本周二(8月30日)及周三共錄得約1,060萬元資金流入好倉。淡倉於周三獲資金轉向流入，有約600萬元。
觀察港股通資金流向，北水周三繼續買入騰訊，錄得約3.3億元資金淨買入。
騰訊購20678，行使價375.2元，2022年11月23日到期，實際槓桿9.7倍，高槓桿。
騰訊購22109，行使價368.2元，2022年12月13日到期，實際槓桿8.2倍，貼價。
騰訊牛66305，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，實際槓桿9.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價260至300元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊沽(22343)。貼價選擇可留意騰訊沽(21290)。熊證方面可留意騰訊熊(62242)，與現價有約15元收回距離。
騰訊沽22343，行使價270元，2022年11月3日到期，實際槓桿12.0倍，行使價260至300元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊沽21290，行使價280元，2022年12月21日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。
騰訊熊62242，收回價350元，行使價353元，換股比率500，實際槓桿15.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。