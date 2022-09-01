需求放緩！亞洲多地製造業PMI下滑　台灣降至兩年低

面對全球經濟增速放緩，亞洲幾個最大的製造業中心需求進一步放緩，台灣、南韓、日本及馬來西亞8月採購經理人指數(PMI)均錄得下跌，若情況持續，分析估計廠商可能會減產甚或裁員來應對。

S&P Global周四(1日)公布最新數據，台灣PMI從7月的44.6下降至8月份的42.7，為2020年5月以來最低。標普全球市場財智經濟研究部副總監Annabel Fiddes表示，有愈來愈多企業預計未來一年將會進一步減產，反映明顯緊縮的訂單需求促使企業減少採購及去庫存。隨着新增訂單減少，造成積壓工作量急降至13年半最低，倘若訂單未能翻紅，廠商下月有可能進一步減產，甚至裁員。

亞洲其他地區情況，南韓PMI從49.8降至8月的47.6，為2020年7月以來最低水平；日本PMI從52.1減弱至51.5；馬來西亞PMI從50.6下滑至50.3。

至於菲律賓、印尼和泰國PMI均錄得小幅上升。菲律賓PMI從7月份的50.8小幅提高到 51.2；印尼8月PMI為51.7，高於7月份的51.3；泰國8月PMI為53.7，高於7月的52.4。