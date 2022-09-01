【高盛推介】美團自1個月高位回吐 資金兩邊部署
2022年09月01日 11:13
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團周三(8月31日)曾高見193.6港元，突破1個月高位，收市則升約2.6%。周四(1日)早段整固，最低見182.2元。現報183.1元，跌約3.5%，跌幅較大市深。有券商引述美團管理層透露，指7月及8月營運趨勢令人鼓舞，及料9月外賣每日訂單量可維持約20%增長。該行維持對美團「買入」評級，目標價275元。
觀察個股輪證資金流向，近期資金積極趁回調吸納淡倉，過去5個交易日共錄得約5,690萬元資金流入，並見周三流入熊證的資金較集中在200元收回區域的近熊。好倉於本周二(8月30日)錄得約440萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，可見周三北水繼續買入美團，錄得約5.8億元資金淨買入。
美團購17342，行使價220元，2022年11月23日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿、低面值。
美團購11455，行使價200元，2022年11月25日到期，實際槓桿6.2倍，貼價。
美團牛67568，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比10.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認河證方面的高槓桿選擇可留意行使價140元以上、3個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高的騰訊沽(19810)。貼價選擇可留意低街貨美團沽(24090)。熊證方面可留意屬貼熊的美團熊(63542)，與現價有約15元收回距離。
美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿5.3倍，行使價140元以上、3個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。
美團沽24090，行使價168.78元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、低街貨。
美團熊63542，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，高槓桿貼熊。
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