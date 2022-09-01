法國外貿銀行：需花數年消化「低線城市」過剩房屋供應

內房債務危機恐拖累整體經濟發展，法國外貿銀行(Natixis)亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero表示，過往受內地家庭高存款，以及缺乏投資機會等因素影響下，內地房地產市場規模日漸龐大，並成為當地槓桿率最高的行業。

她引述該行研究數據顯示，內房業預售融資佔銷售總額的80%以上，遇上辨識債務風險級別的「三條紅線」後，行業存在的債務危機爆發，並一發不可收拾。

該行大中華區高級經濟師徐建煒表示，內地經濟前景黯淡，加上內地「清零防疫政策」對經濟仍構成挑戰，民眾對樓市信心難在短期恢復，隨着家庭購買房屋數量減少，發展商的資金渠道受阻，或將導致行業的固定資產投資減少，由年初至7月止，中國的房地產固定資本投資按年變幅已步入負區間，這將牽連其他相關行業，包括建築業等。

他強調，經濟環環緊扣，內房債務危機將影響中國整體投資和家庭消費力，牽連廣泛，在經濟前景低迷下，短期內難以找到解決辦法，且市場需花數年時間消化三線及以下城市的「低線城市」過剩的房屋供應。

該行另一經濟學家Kohei Iwahara則指，在90年代發生的日本房地產泡沫或能為是次內房危機作借鏡，惟與當時情況不同的是中央政府比當時日本政府擁有更大能力操控內房市場資源，或能因此成功避免觸發其引伸的大規模經濟衰退。