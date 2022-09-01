歐冠昇：支持生科股ETF產品開發 續吸醫療子行業來港上市
2022年09月01日 12:18
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歐冠昇
香港交易所(00388)自2018年容許未有盈利或收入的生物科技公司上市，行政總裁歐冠昇表示，上市制度改革令本港醫療健康板塊更多元化，2017年市值十大醫療健康公司基本上是傳統製藥企業，至2022年，其中4家為生物科技公司、2家為智慧醫療公司。另外，目前醫療行業上市申請近40宗，其中13家是未有收入的生物科技公司。
他指出，香港現有近100家醫療健康上市企業，涉及新股集資總額近2,600億港元。自2018年4月底至2021年年底，全球醫療新股融資額近20%通過香港新股市場籌集。
他表示，隨着醫療健康行業發展，需要不斷提升市場流動性、多樣性和活力，支持行業的進一步發展；包括鼓勵分析師更廣泛地覆蓋醫療保健行業，尤其是增加對中小盤股公司的研究，以提升整個板塊的流動性。港交所也將繼續支持生物科技股票相關的交易所買賣基金(ETF)產品、結構性產品和衍生品的開發，豐富醫療健康產品生態圈。
他指，將利用香港對於創科發展的支持政策，吸引更多來自不同醫療子行業的上市公司來上市，同時將繼續不斷完善和升級上市機制，提升市場的活力。