歐冠昇：支持生科股ETF產品開發　續吸醫療子行業來港上市

他指出，香港現有近100家醫療健康上市企業，涉及新股集資總額近2,600億港元。自2018年4月底至2021年年底，全球醫療新股融資額近20%通過香港新股市場籌集。

他表示，隨着醫療健康行業發展，需要不斷提升市場流動性、多樣性和活力，支持行業的進一步發展；包括鼓勵分析師更廣泛地覆蓋醫療保健行業，尤其是增加對中小盤股公司的研究，以提升整個板塊的流動性。港交所也將繼續支持生物科技股票相關的交易所買賣基金(ETF)產品、結構性產品和衍生品的開發，豐富醫療健康產品生態圈。

他指，將利用香港對於創科發展的支持政策，吸引更多來自不同醫療子行業的上市公司來上市，同時將繼續不斷完善和升級上市機制，提升市場的活力。