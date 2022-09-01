經絡：新盤開價克制　8月樓花按揭宗數倍升

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2022年8月份現樓按揭宗數為9,202宗，較7月份增加31%，連升4個月，創7個月新高。而該月的樓花按揭宗數為224宗，按月大增119.6%，連跌2個月後回升。

對比去年同期，今年8月份現樓按揭宗數按年減少9.7%；今年8月樓花按揭宗數減少39.8%。

以首8個月比較，今年首8個月現樓按揭宗數錄得59,014宗，按年減少8.9%。今年首8個月樓花按揭宗數則為3,074宗，按年減少21.2%，創自2011年即11年後的首8個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，8月份現樓及樓花按揭宗數雙雙上升，樓花宗數更升逾1.2倍，相信因近月各區新盤搶閘登場，而且開價克制，使一手市場保持暢旺，同時亦帶動二手交投。

現樓銀行市佔率方面，中國銀行(香港)連續13個月榮登冠軍寶座，市佔率為25.3%，樓花排名方面，滙豐銀行連續9個月奪得冠軍寶座，以市佔率28.1%排名第一。

四大銀行及中小型銀行市佔率的差距擴大，2022年8月份四大銀行現樓市佔率由對上一個月67.4%增加至70.7%，而中小型銀行市佔率則由對上一個月的32.6%下跌至29.3%。