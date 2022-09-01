加密貨幣商轉錯5600萬予澳洲女　7個月後先發現即提告

外媒引述消息指，加密貨幣交易公司Crypto.com不小心將約1,050萬澳元(約5,624萬港元)轉移給1名澳洲女子，但在7個月後才發現這個錯誤，隨即Crypto.com向最高法院對其提出訴訟。

報道指，據上週五在澳洲維多利亞州最高法院公布的1項缺席判決，Crypto.com在2021年5月支付錯誤款項，本來要向該名澳洲女子支付100美元，但不小心在金額欄輸入錯誤帳號，意外讓她收到這筆款項。

根據判決，直至12月底Crypto.com進行公司審計時，才發現這筆錯誤的付款。Crypto.com隨後對該名澳洲女子及其妹採取法律行動，後者收到其中一部分款項。

判決指，Crypto.com在2月獲得針對妹妹銀行帳戶的凍結令，但發現她已把大部分的錢轉移至其他帳戶。1月下旬，該名澳洲女子向其女兒匯款43萬美元，1個月後，在墨爾本郊區購買價值135萬美元的房屋，並將房屋所有權轉讓給住在馬來西亞的妹妹。

Crypto.com在3月試圖凍結該名澳洲女子妹妹的銀行帳戶，但未能成功。

這次缺席判決命令妹妹向Crypto.com支付135萬美元，並將該房產出售，再支付逾2萬美元的利息和費用。