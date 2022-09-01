啟德MIAMI QUAY I最快明日開價　涉約130伙

黃續指，項目部署緊接周末對公眾開放示範單位，有機會中秋節長假期開售。目前的查詢當中，約50%來自九龍區，而新界區及港島區則各佔約25%。他指，項目4分鐘車程可直達九龍商貿區。

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈表示，該盤由3座住宅大樓組成，提供648伙，建築已經平頂。戶型分布方面，標準戶型涵蓋開放式至三房，主打的兩房戶佔約54%，另有27%屬一房戶。而向東的單位會享有九龍灣畔及泳池景色。

會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘指，項目單位的露台及工作平台合併，空間更大。他亦提到，有約六成的一房戶採「明廁」設計。

此外，恒基物業代理營業（二）部副總經理倫國新特別介紹兩房示範單位，參照第2座28樓B室。