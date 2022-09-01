【新盤追擊】啟德跑道得天獨厚　MIAMI QUAY豪宅新體驗

MIAMI QUAY全期提供1219伙，而第一期佔648伙，標準戶實用面積由約250至716方呎，戶型涵蓋開放式至三房戶。無論景觀、居住環境、生活配套以及投資潛力，均具備獨有優勢。跑道區三面環海，分別面向維港、鯉魚門及東九龍，景觀一流。而MIAMI QUAY坐落在承豊道23號，即是跑道區中段後排位置，不少單位都可無遮擋坐擁觀塘避風塘以及東九龍商業區繁華景致。

交通方面，MIAMI QUAY樓下就是巴士站，路線包括經啟德港鐵站的22M，亦可選乘小巴往九龍灣港鐵站。駕車的話，由樓盤所在的承豐道轉出去，經啟德橋就已經是九龍灣商貿區，相當方便；將來還有中九龍幹線，預計2025年通車，屆時來往九龍灣與西九龍的車程，將由目前30分鐘大大縮減至5分鐘，未來前往西九龍高鐵站會更加便利。政府早前亦提出「多元組合」環保連接系統，強化跑道區交通，如設跨海行人及單車天橋及水上的士等。

美聯物業首席區域營業董事韋文俊指，跑道區本身除了發展住宅外，亦有商業用地，當局希望將啟德連同九龍灣及觀塘一帶，打造成中環以外第二個核心商業區(CBD2)，不少跨國企業已經進駐，是人才匯聚之地，住屋需求自然龐大。

跑道區最大賣點是休閒綠化配套，將來除了兩旁有海濱長廊外，還會建設多個大型公園，如跑道公園、空中花園、以及都會公園等，其中都會公園落成後更會是全港最大的公園，跑道區未來猶如水上綠洲。

而數啟德的重頭戲，當場不少得體育園，預計2024年完工，提供多個符合國際賽事標準體育場地，可舉辦國際體育盛事，屬世界級地標，園內還有零售及餐飲設施。啟德食玩買樣樣齊，區內多個消閒購物熱點即將落成，包括南豐AIRSIDE及雙子塔商廈等。啟德還有校網等優勢，想更了解MIAMI QUAY潛力，立即去片！