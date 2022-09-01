道期跌過百點 金價下試1700美元
2022年09月01日 16:12
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●美匯指數報108.97；港匯見7.8485；離岸人民幣(CNH)報6.8998；美元兌日圓報139.23；歐元企1.0027，英鎊處1.1597。金價報1,701美元。布油報94.71美元，紐油報88.59美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨跌148點。
●市後關注點
20:30 美國8月20日當周持續申請失業救濟人數
20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
20:30 美國第二季非農業生產力
22:00 美國7月建築開支
22:00 美國8月ISM製造業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日收報19,587點，跌357點或1.79%；國企指數收報6,742點，跌123點或1.79%；科技指收報4,204點，跌69點或1.63%。主板成交1,056億港元。美團股價挫5.84%。https://bit.ly/3cvlHYg
-歐冠昇：支持生科股ETF產品開發，續吸醫療子行業來港上市。
-史美倫：將打造香港成環球生科及科技中心。
-傳騰訊今年擬減持共千億人民幣股票投資。
●滬綜指收跌17點，煤炭、內房板塊跑贏大市，雲遊戲、機場股則相對落後。https://bit.ly/3TuxRB3
●中國經濟：
-中國8月財新製造業PMI跌至49.5，再陷收縮區間。
-內地百大房企首8個月銷售額按年降46%。
-法國外貿銀行：需花數年消化「低線城市」過剩房屋供應。
●瑞銀估美國經濟衰退機會率飆至60%。
●星金管調查：經濟學家降今年增長預測至3.5%。
●加密貨幣商轉錯5600萬予澳洲女，7個月後先發現即提告。
●傳奇災難預言家：美股超級泡沫仍未爆破...
●澳門8月賭收21.89億澳門元，按年跌50.7%。
●IDC料今年全球智能手機出貨降6.5%，內地減幅顯著。
●需求放緩！亞洲多地製造業PMI下滑，台灣降至兩年低。
●迪士尼傳研推會員計劃，提供折扣或特殊優惠。
●日圓匯價創24年新低，兌港元跌至5.6水平。